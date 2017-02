Feira da Agricultura Familiar será toda quinta-feira na Ufopa

Em 2017, o projeto Incubadora de Empreendimentos Solidários e a Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizam, durante todo o ano, a Feira da Agricultura Familiar, sempre às quintas-feiras. A primeira será no dia 2 de fevereiro, de 8h às 12 horas, no 2ª andar da Unidade Amazônia.

Esta é a oportunidade de comprar produtos convencionais e orgânicos direto dos agricultores familiares de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra a preços mais acessíveis que os encontrados em feiras e supermercados. Serão comercializadas hortaliças, frutas, licores, plantas, artesanato, pescados, galinha caipira, farinhas, entre outros produtos.

A Feira tem o objetivo de contribuir para a segurança alimentar e nutricional de alunos e servidores, mas também é aberta ao público em geral.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa