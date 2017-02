São Raimundo empata com Castanhal, no estádio Máximo Porpino

Pantera Negra santareno jogou as duas primeiras partidas do Parazão fora de casa e conseguiu 4 pontos.

No Estádio Maximino Porpino, em Castanhal, o Japiim tentou se reabilitar da derrota para o Paysandu contra o São Raimundo. Em partida truncada, o placar não saiu do zero e os dois times somaram apenas um ponto na tabela.

Na próxima rodada, no domingo (5), o Castanhal volta a jogar em casa, dessa vez contra o Cametá. O São Raimundo enfrentará o Clube do Remo, no mesmo dia, no Estádio Jader Barbalho, em Santarém.

SÃO FRANCISCO: O São Francisco volta a campo nesta quarta-feira (1º de fevereiro) à noite, contra o Paragominas, no estádio Colosso do Tapajós. O Leão Azul santareno tenta a reabilitação, pois perdeu o primeiro jogo contra o Pinheirense, no domingo passado, no Colosso do Tapajós.

Fonte: RG 15/O Impacto e DOL