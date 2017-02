Bocão Ed. 1131

MUDANÇA NA SEFA

O coordenador Shu Yung, foi removido da CERAT Santarém, para a Diretoria de Fiscalização em Belém. Assumindo a Coordenadoria de Santarém e região a auditora fiscal Nadma Maria Braga Garcia.

SONEGAÇÃO DE IMPOSTO

A SEFA deve investigar uma denúncia que chegou à coluna, sobre grupos de atacados que vÊm de fora do estado Pará, principalmente do Mato Grosso, para vender mercadorias em nossa região com notas fiscais que são trocadas quando chegam no Pará. Por exemplo, a empresa Atacado Machado troca a nota de Colíder (MT) para Castelo dos Sonhos (PA), e emite no CPF para os mercadinhos da região. Esse procedimento está sendo aplicado em Itaituba, Santarém, Novo Progresso, Monte Alegre e em outras cidades. A SEFA tem que iniciar a fiscalização por Itaituba, na sede da empresa e conferir o estoque e as notas emitidas.

SONEGAÇÃO DE IMPOSTO 2

O Pior é que de três em três dias saem carretas carregadas de mercadoria de Colíder para o Oeste do Pará, com CNPJ nº 25.237.945/0001-52 e Inscrição Estadual nº 15.531.986-8, que tem sua matriz no Mato Grosso e a filial no Pará, denominada de Tapajós Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios Ltda. Essas empresas estão vendendo para os mercadinhos da região só no CPF, ou seja, não emitem nota fiscal de revenda, configurando sonegação de impostos.

SONEGAÇÃO DE IMPOSTO 3

Essas empresas estão tendo um lucro exorbitante e não estão deixando nada para o Estado, prejudicando as empresas sérias da região que atuam nesse ramo, fato que está causando revolta nos empresários, pois com a crise pela qual passa o País, o desemprego começa a crescer por causa dessa concorrência desleal. Será que a SEFA está fechando os olhos na fiscalização dessas empresas? Estamos de olho!

GRUPO MATHEUS

Fui informado que o Grupo Matheus está negociando com o Grupo Yamada o prédio em Santarém, para implantar um supermercado. O negócio ainda não está concretizado por existir algumas pendências junto a alguns órgãos públicos.

A FORÇA DO EMPRESÁRIO

O empresário no Brasil é humilhado, é tratado como sonegador, bandido e outras coisas mais. É hora dos empresários mostrarem sua força e exigirem respeito. Já pensou se os empresários deixarem de contratar funcionários e recolher os impostos? Como fica a economia? Como os políticos e servidores públicos vão receber, já que seus salários são pagos com os impostos arrecadados? Sem o incentivo dos governos para os empresários, 12 milhões estão desempregados.

A FORÇA DO EMPRESÁRIO 2

Nos Estados Unidos, empresário é ídolo, o povo faz questão de tirar foto e pegar autógrafo com os empresários. Aqui no Brasil, algumas autoridades têm o prazer de prejudicar os empresários. Sugiro aos empresários parar suas atividades por três meses e ver como fica nossa economia. Somente assim, o povo e as autoridades vão prestigiar essa classe que gera emprego e riquezas para o País.

A FORÇA DO EMPRESÁRIO 3

Para que haja respeito com a classe, os empresários deveriam paralisar em todo o País por 24 horas suas atividades, assim o povo e as autoridades reconheceriam a importância da classe para a economia à sociedade. Enquanto isso não acontecer, os empresários vão ser tratados como sonegadores, bandidos e outras coisas mais, enquanto a classe gera empregos e equilibra a economia.

RESTITUIÇÃO INSS

Os empresários que recolheram INSS de Aviso Prévio indenizado – 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho – Adicional (1/3) de férias – Salário maternidade e paternidade – Férias indenizadas – Adicional de horas extras – Distribuição de lucros – Auxílio-creche – Auxílio-moradia – Auxílio-transporte, podem requerer a restituição dos últimos 5 anos.

RESTITUIÇÃO INSS 2

O trabalho consiste em requerer a desoneração da folha de pagamento da empresa através de tutela de urgência, além da possibilidade de se pleitear a restituição do que foi indevidamente recolhido pelo empregador nos últimos 5 (cinco) anos, com redução mensal a partir do deferimento em aproximadamente 15%.

RESTITUIÇÃO INSS 3

A conclusão judicial é de que verbas de natureza indenizatória não podem ter incidência de contribuição previdenciária, haja vista que não detém natureza remuneratória. As empresas que são tributadas pelo regime de lucro presumido e lucro real recolheram de forma indevida contribuições sobre verbas que compõem a folha de pagamento, mas que não correspondem, necessariamente, à contraprestação efetiva ao trabalho prestado pelo empregado. São consideradas verbas de caráter indenizatório, e que não devem ser tributadas.

SERVIDOR CRITICADO

Quem ocupa cargo público está sujeito à crítica e exposto à mídia, inclusive em redes sociais. Se o servidor não possui controle e estabilidade emocional, não possui espírito público para assumir cargo de chefia. O servidor que não possui visão crítica não está preparado, já que usa o poder para intimidar o jornalista. A Justiça não está aceitando pedido de indenização e ação penal pelo simples fato do jornalista criticar o servidor. O servidor tem que aproveitar a crítica como construtiva e não como danosa. A Justiça não aceita essa presumida dor do servidor, sem provar o efeito moral e físico que a matéria causou. Alguns servidores querem tirar proveito da indenização, como forma de complemento salarial.

FIQUEI SABENDO

Que um Vereador tinha 10 colaboradores e exigiu que eles tirassem empréstimo na Caixa Econômica e ficou com o dinheiro, sendo que a responsabilidade pelo pagamento era de seus colaboradores, ou seja, era descontado diretamente na folha de pagamento. O colunista se solidariza com os prejudicados e disponibiliza o espaço para esclarecimento.

PRAÇA DE EVENTOS

O vereador Dayan afirmou que parte dos recursos da praça foi para o movimento do Estado do Tapajós. Nenhum membro da comissão se manifestou, aceitando as alegações do Vereador. Diante disso, o Ministério Público deveria apurar para saber a verdade, já que recurso público está sendo usado para um movimento particular. O silêncio da comissão transforma em verdade o que o vereador Dayan alegou.

CAOS NO DETRAN

Uma denúncia que chegou à coluna informa o caos que se instalou no Detran do Pará e Santarém. Segundo a denúncia, o gerente do órgão em Santarém supostamente não manda nada. Quem dita as regras é um tal Major Dória, que é o Chefe da Coordenadoria do Interior. Dizem que ele manda mais do que o Diretor de Habilitação. Veio um examinador de Belém, porém, segundo a denúncia, não precisa vir examinador de lá, pois existem os examinadores de Santarém. Segundo a denúncia, supostamente, eles cobram uma grana pra aprovar os candidatos, por isso que têm este horror de acidentes, além de que tem Escola que vende certificados. Também, segundo a denúncia, o tal Dória está mandando os examinadores daqui de Santarém para Novo Progresso, só que não precisa, pois a agência de lá pertence a Itaituba, que também possui examinadores. Os municípios e distritos que fazem parte da agência de Santarém, são Óbidos, Oriximiná, Porto Trombetas, Terra Santa, Juruti, Faro, Almeirim, Monte Dourado, Monte Alegre, Alenquer, Mojuí dos Campos, Belterra, Curuá, além do Distrito de Alter do Chão. Há informações de que um político daqui sempre vai a Belém falar com o Governador, para que tudo fique como está. Sugerimos que o Ministério Público fiscalize essa denúncia, para que as coisas sejam esclarecidas.

Por: Emanuel Rocha