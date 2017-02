Coluna Impacto Ed. 1131

DESTAQUE

Vereador Antônio Rocha (PMDB) está dando um novo rumo à Câmara Municipal de Santarém, após assumir sua presidência. Político de grande experiência, Rocha sabe como solucionar os problemas levados pela população ao Legislativo. Aproveitando o espaço, a coluna parabeniza o Vereador (na foto ao lado dos advogados Sandro Lopes e Ezequiel Azevedo, novos administradores da Câmara), que estará trocando de idade na 4ª feira (08) e será alvo de inúmeras felicitações de seus familiares e amigos.

OPERAÇÃO TAPA BURACOS

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), inicia a Operação Tapa-Buraco na próxima semana, visando melhorar as condições de tráfego nas vias da cidade. Segundo o titular da Seminfra, Daniel Simões, a Secretaria está aguardando uma carreta com o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) que vem de Manaus (AM). “Os trabalhos não iniciaram devido a uma dívida com o fornecedor, mas que já foi solucionada”, explicou. A operação vai iniciar nas avenidas Sérgio Henn, Fernando Guilhon e Brasília (Santíssimo). O trabalho deve ser feito por todos os bairros e conta com equipes que irão atuar inicialmente pelas vias de maior fluxo.

CONSTRUÇÃO DE SUMIDOUROS

Em contato com a coluna, o vereador Sílvio Amorim (foto) garantiu a continuidade do projeto “Sumindo com o problema”, que constrói sumidouros ecológicos nas residências de famílias santarenas. Amorim disse que já foram instalados mais de 350 sumidouros na cidade e o trabalho vai continuar neste ano, “começando pelo bairro da Prainha, onde vamos desenvolver o diálogo diretamente com o cidadão, fazer uma parceria, e instalar os sumidouros nas casas que estão precisando”. A iniciativa, de acordo com o parlamentar, reduz os gastos na construção dos sumidouros, além de contribuir com o meio ambiente. Do debate junto à comunidade surgiu também a ideia de instalar fornos mecanizados em algumas comunidades para estimular a produção e a comercialização da farinha. “Nosso projeto de forno mecanizado, deve retornar também ainda nesta semana pela comunidade do Jacaré, que foi um compromisso nosso. Em função da aptidão que a região exerce na questão da produção da farinha”, completou.

TARIFA DE ENERGIA IRREAL

“É irreal a tarifa de energia elétrica que nós pagamos aqui, especialmente no nosso Município, uma vez que nossos rios servem de fonte energética para todo o Brasil”. Assim se manifestou à coluna, o vereador do PSD, Alysson Pontes. O parlamentar teceu críticas à carga tributária paga pelos consumidores santarenos, cobrada pelos governos Estadual e Federal. De acordo com Pontes, é preciso ser feita uma mudança nos tributos que incidem sobre a tarifa de energia elétrica. Alysson Pontes frisou, também, a questão da chamada tarifa social, destinada a pessoas de baixa renda, incluídas no Cadastro único para Programas Sociais (CADÚNICO). “Se reduzirmos a carga tributária, aí sim a tarifa social terá seu papel prático”, observou.

DEGRADAÇÃO DO JUÁ

O lago do Juá, em Santarém, é um dos locais mais conhecidos da cidade e há alguns anos vem sofrendo com a degradação ambiental causada pelo homem. A área do entorno do lago já foi desmatada para dar lugar a grandes empreendimentos habitacionais, além da ocupação irregular que abriga centenas de famílias. A preocupação agora é com o período chuvoso que tem arrastado a água da enxurrada do Residencial Salvação e acaba permitindo a passagem de sedimentos, como areia para o leito do manancial. Órgãos ambientais e movimentos sociais vêm alertando a população e as autoridades para o problema.

SAMBA DE QUALIDADE

Já é nesta sexta-feira, dia 03, a partir das 22 horas, a tradicional roda de samba no “Bar Caminho de Casa” com o grupo “Qualidade do Samba & Convidados”. Você que gosta de um bom samba, esta é a oportunidade de curtir e se deleitar ouvindo sambas de qualidade. Será imperdível!

Retoques

A coluna parabeniza a Sra. Síria Carneiro dos Reis (na foto com seu filho Júnior), que completou 80 anos no último dia 31 de janeiro. A data foi comemorada ao lado de seus familiares e amigos, com uma bonita recepção no Buffet Coma Bem. *Falta de segurança pública na Região do Lago Grande preocupa, pois somente uma unidade de policiamento atua na região, deixando os moradores temerosos com a falta de segurança para outras comunidades. * Integrantes da Associação de Moradores do Residencial Salvação foram recebidos pelo coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer, José Maria Lira, na manhã de quarta-feira (1), para tratar sobre a criação de espaços esportivos a fim de atender às famílias que ali residem. A Prefeitura estará no Residencial Salvação na segunda-feira (6), para visitar as áreas indicadas pela Associação e avaliar a possibilidade de implantação dos equipamentos esportivos solicitados. * O time do São Francisco está dando o maior vexame no Campeonato Paraense, perdeu as duas partidas que jogou em casa. Tomara que a diretoria tome uma atitude drástica e corrija esses erros. * Na edição do Jornal O Impacto da semana passada já havíamos publicado matéria com o vereador Henderson Pinto, onde denunciava a dívida deixada pela Secretaria de Saúde da gestão passada que ultrapassava os R$ 20 milhões, fato que foi confirmado pelo próprio secretário Edson Filho, em entrevista coletiva nesta semana.