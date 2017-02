Diretoria do São Francisco demite técnico Vitor Hugo

O São Francisco Futebol Clube informa que o treinador Vitor Hugo e seu auxiliar Luis Carlos não fazem mais parte da comissão técnica da equipe. A decisão foi tomada de maneira amistosa entre as partes, na tarde desta quinta-feira (2), após uma reunião com a diretoria.

Agradecemos a parceria durante o período em que estiveram no clube e desejamos boa sorte nos futuros projetos a serem desenvolvido por eles.

No momento, o clube ainda não tem um substituto para o cargo, que permanece vago. O nome do novo treinador deve ser anunciado nas próximas horas.

RG 15/ O Impacto com ascom/SF