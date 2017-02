Em redes sociais, Lula confirma doação de órgãos de Marisa Letícia

Durante a noite de ontem, a ex-primeira-dama apresentou uma piora no estado de saúde. Exame feito nesta manhã constatou ausência de fluxo cerebral.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (2/2), que a família autorizou os procedimentos preparativos para a doação de órgãos da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, 66 anos. No início da noite desta quarta-feira (1°/2), ela teve uma piora no seu quadro clínico e voltou a ser sedada, segundo informou o médico Roberto Kalil Filho, chefe da equipe do Hospital Sírio-Libanês que cuida da paciente.

As equipes médicas realizaram nesta manhã um exame chamado doppler transcraniano, que constatou que Dona Marisa tem ausência de fluxo cerebral. As informações constam no boletim médico mais recente, divulgado nesta manhã pela unidade médica (leia abaixo).

Marisa Letícia foi internada em 24 de janeiro, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, depois do rompimento de um aneurisma. Ela passou por um procedimento médico, por cerca de duas horas, para conter a hemorragia. Um cateter também foi introduzido até a região afetada do cérebro para controlar o sangramento.

Nesta madrugada, o cardiologista da família Lula, Roberto Kallil Filho, reuniu os jornalistas na porta do Sírio Libanês, para dar a declaração de que o quadro de saúde havia se agravado. Segundo o médico, as duas últimas horas foram muito delicadas e complicaram a saúde da ex-primeira dama.

Apoio

Ao se manifestar no Twitter, o ex-presidente Lula agradeceu as manifestações de carinho com a ex-primeira-dama. “A família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos”, diz o texto.

A comoção em torno da autorização dos procedimentos preparativos para a doação dos órgãos causou comoção na internet. Cerca de 20 minutos após o comentário na página oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais de 23 mil pessoas manifestaram apoio. Nos comentários, muitos desejam força a Lula. “Força, meu eterno presidente! Eu sei bem como é essa dor incurável de perder alguém que tanto amamos. Muita luz e paz para você e sua família”, disse um apoiador. “Muita força e paz, sr. presidente! Receba meu respeito e admiração”, disse outra pessoa.

Leia a íntegra do boletim médico do Hospital Sírio-Libanês:

Boletim Médico – Marisa Letícia Lula da Silva

Publicado em 02/02/2017 10:25

A paciente Marisa Letícia Lula da Silva permanece internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Na manhã de hoje foi realizado Doppler transcraniano, sendo identificada ausência de fluxo cerebral.

Diante do resultado, com autorização da família, foram iniciados procedimentos para doação de órgãos.

As equipes que a acompanham são:

Coordenação – Professor Dr. Roberto Kalil Filho

Neurologia Clínica – Professor Dr. Milberto Scaff

Neurocirurgia – Dr. Marcos Stávale

Neurorradiologia – Dr. José Guilherme Pereira Caldas

Fonte: Correio Braziliense