NOTÍCIAS DE CURUÁ Ed. 1131

GRATUIDADE DE PASSAGENS MARÍTIMA: Segundo a Lei Federal Nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, os idosos acima de 65 anos são isentos de pagarem passagem em embarcações intermunicipal (de um Município para outro). Recentemente a ARCON esteve no município de Curuá, na oportunidade, dirimiu todas as dúvidas com relação à cobrança abusiva de meia passagem que está sendo realizada por determinados proprietários de embarcações. Segundo informações da Agência, as crianças de até 06 anos de idade também são amparadas por Lei Federal. Assim sendo, os pais ou responsáveis não deverão pagar as passagens das crianças quando precisarem viajar em qualquer situação. Os servidores orientaram que na questão da gratuidade para os cidadãos da melhor ou terceira idade, os proprietários de embarcações deverão disponibilizar 15%, por viagem. As respectivas reservas terão que ser procedidas previamente ou com antecedência. Outras informações inerentes à gratuidade, contemplam os servidores públicos estadual e federal: policias e funcionários dos Correios no estrito dever de suas atribuições. Portanto, amigo leitor exerça seu direito de cidadania. Caso o seu direito seja violado, denuncie ao Ministério Público. Lei não é para ser discutida e sim cumprida! Pesem nisso!

CURUAZANDO: Quando o cidadão pensa que já viu de tudo, chega em Curuá desequivoca-se. Pasmem! Tem pessoas que foram aprovadas em Concurso Público Municipal para ocupar ou preencher vagas dentro dos parâmetros de seus respectivos conhecimentos. Por ser um exímio baba ovo/ou puxa saco de político como recompensa, tem o reconhecimento de ser agraciado com um DAS, o famigerado cargo de confiança. Destarte, o prefeito Zé da Marta determinou seus auxiliares imediatos (secretários), a realizarem o recadastramento e efetivando o funcionário no seu devido lugar e função. Nesse zig-zag tem uma funcionária da SEMSA que pisava em ovos, andava de salto alto e nariz empinado, agora está de bola murcha vai voltar pro lugar de onde nunca deveria ter saído para assumir funções de destaque, sem ter a mínima competência. Que sirva de exemplo para alguns babacas, que o poder é efêmero e passa muito rápido. Partindo dessa premissa que, o que se faz aqui se paga, e que o inferno é aqui mesmo, quem humilha um dia será humilhado. Eu aumento, mas não invento.

EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA: O secretário de Meio Ambiente, Raimundo Laurindo, já realizou a primeira apreensão de madeira objeto de extração ilegal. A madeira apreendida é castanheira. Extrair, comercializar e transportar qualquer variedade de madeira sem a devida autorização dos órgãos competentes é tipificado como crime ambiental. Portanto, o infrator será imputado a responder criminalmente.

POLUIÇÃO AMBIENTAL: O prefeito Zé da Marta recebeu o Município bombardeado e mergulhado num mar de várias mazelas e consecutivos desmandos administrativos. Os verdadeiros lixões a céu aberto nas ruas e praças estão paulatinamente sendo retirados em verdadeiras blitze proporcionando aos curuaenses e visitantes um novo panorama. Infelizmente, tem comerciante inescrupuloso que de forma afrontosa e acintosa tem o prazer de sujar as ruas em frente aos seus respectivos estabelecimentos comerciais. Os lixos são caixas de papelão e outros descartes.

