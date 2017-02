MARIA DA SILVA BORGES, inscrita no CNPJ sob o nº 12.224.001/0001-07, sito a Avenida Cuiabá, nº 2953, bairro Caranazal, Santarém-Pa, torna público que recebeu da SEMMA/Pa a LO N.º 002/2017 para atividade de Hotelaria, no estabelecimento denominado Hotel Rai-Fran, com validade até 11/01/2021.

