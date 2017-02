Veículo do BOAT é apedrejado em plena via pública; polícia prende suspeitos

A Polícia Militar apresentou na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, dois homens acusados de terem atirado uma pedra que danificou o para-brisa dianteiro da viatura do Boat, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

De acordo com informações, era por volta de 14h de sexta-feira(03), quando dois homens em uma motocicleta da marca Honda Bros, cor vermelha, jogaram uma pedra no veículo, que estava parado na Avenida Dom Frederico Costa, próximo a esquina com a Rua São Nicolau, no bairro do Santíssimo.

O Delegado plantonista deve ouvir os presos, e determinar os procedimentos cabíveis.

RG 15 / O Impacto