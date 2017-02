Idoso de 63 anos é vítima fatal de acidente de trânsito na Cuiabá

Mas um trágico acidente no cruzamento da av. Cuiabá com av. Moaçara, no bairro da Floresta deixa uma familia em lutada.

De acordo informações, era por volta de 7h, quando o homem identificado como José Sousa Cassiano Viana, 63 anos, conduzia uma motocicleta tipo cinquentinha tentou fazer o retorno para acessar Moaçara foi atingido fatalmente por um veiculo da marca Renault que trafegava na Cuiabá.

Com impacto da batida o corpo do idoso foi lançado a varios metros de distância do local da colisão.

