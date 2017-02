Trecho interditado do Cais de Arrimo é liberado

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), liberou na sexta-feira (3) o trecho do Cais de Arrimo, próximo à hidroviária, que estava passando por reparos, para que a população possa circular normalmente.

O engenheiro responsável, Sérgio Melo, explicou que foi feita a recuperação na drenagem. “Foram colocados sete tubos de drenagem e, em função da cheia, foi feito o Rip Rap, que são sacos com areia e cimento que visam à contenção de encostas. Depois, a laje foi refeita”, finalizou.

O trecho cedeu no dia 24 de dezembro de 2016. A Seminfra realizou o trabalho de recuperação e vai fazer o acompanhamento da obra, realizando trabalhos pontuais. A partir da próxima semana, a recuperação será em frente à Feira do Pescado.

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA VISITA FEIRA DO PESCADO

O secretário municipal de Infraestrutura Daniel Simões, juntamente com o vereador Jandeílson Pereira, além do responsável pela fiscalização Urbana Gilmar Santos visitaram na manhã de sexta-feira (3) a Feira do Pescado, na Avenida Tapajós, para verificar a situação do espaço. A intenção da visita foi constatar as condições do local e verificar a prática de vendas de ambulantes.

Na ocasião, o titular da Seminfra destacou que planeja a melhoria do espaço para o turismo. “A feira do peixe é considerada um ponto turístico de Santarém. Já estamos planejando a revitalização do espaço para a Semana Santa”, finalizou.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS