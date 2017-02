Vitrine Social – Style News

** Em clima de carnaval, os pais Odilton e Anna Isabel Amaral, festejaram com amiguinhos e familiares o primeiro aninho da encantadora Anna Alice Amaral, com um baile de carnaval de salão, que teve decoração da Ello Decoração. Foi uma festa alegre, animada.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Sandra Macedo, Giulia Picanço (Palmas), Clei Chaves e o vereador Antonio Rocha.

** O santareno José Capeloni Jr, foi empossado no Palácio Lauro Sodré, ontem, dia 03 de fevereiro, como Secretário de Finanças, do prefeito Zenaldo Coutinho, em Belém.

** Os estudantes jurutienses que fazem parte do grupo “Guerreiros da Amazônia” lançaram uma fanpage e um blog como parte dos resultados dos primeiros seis meses de vida do projeto incentivado pela Alcoa e a Conservação Internacional. A iniciativa integra o Plano Estratégico da Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Município de Juruti, que também contam com colaborações da Embrapa Acre, Instituto Juruti Sustentável, Amazon Guerreiros da Amazônia, Prefeitura de Juruti e Alcoa Foundation, braço social da Alcoa, que mantém operações de mineração de bauxita no município.

** A OAB/Santarém já está preparando a edição especial para os festejos do Dia internacional da Mulher, dia 8 de março, que constará da Semana da Beleza (manicure, escovas, designer de sobrancelhas), em parceria com a sra. Aline Humi e um gostoso Happy Hour com sorteios de brindes.

** Marina Pedroso Miranda, hoje, ganha festa, de seus pais, Jefferson e Mirian Miranda para as comemorações de seus 3 anos. O ambiente será o Play Center, do Shopping Rio Tapajós. A sociedade mirim marcará presença. A festa terá como tema “Frozen”.

** Janmerson Guimarães comandará o Baile Ninguém Refresca, do Clube dos 50, dia 17 de fevereiro, no Centro Recreativo, com a atração o sambista pop Ivo Meirelles e a bateria da Escola de Samba Mangueira.

** A Escola de Samba Portela trará no seu enredo a água, no carnaval de 2017, no sambódromo no Rio de Janeiro. Vai ter água no desfile da Portela no carnaval de 2017. Muita água. “Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar” é o tema do enredo que a escola de Madureira vai levar para a Avenida. A Portela desfila no dia 27 de fevereiro.

** A encantadora Fernanda Soares Carvalho, filha de Regis e Cynthia Soares Carvalho, ganhou festa de aniversário, reunindo amigos e familiares, em sua residência.

Por: Jorge Serique