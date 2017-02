Assaltos, três homicídios e fuga no Cucurunã são registrados no final de semana na Seccional

Mais uma vez o plantão policial do final de semana na 16ª Seccional de Polícia Civil foi bastante movimentado. Na madrugada de sábado (4), dois homens foram mortos a facadas. A primeira morte aconteceu nas adjacências de uma casa de shows localizada próximo ao parque da cidade.

De acordo com informações, após desentendimento entre flanelinhas, houve um esfaqueamento, vitimando um jovem[foto] que ainda não foi identificado.

No bairro do Livramento, por volta de 3h, Wendel dos Santos Matos foi morto com um golpe de punhal, depois de uma briga em bar.

Outro caso de homicídio, aconteceu no domingo(5), na bairro da Área Verde, quando um homem que possuía problemas mentais foi morto com disparos de arma de fogo.

Ainda na tarde de domingo, mais uma fuga foi registrada no Complexo Penitenciário de Cucurunã. Pelo menos três detentos conseguiram empreender fuga por um túnel.

RG 15 / O Impacto