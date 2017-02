Prefeito e secretário visitam usina de asfalto de Santarém

O Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, visitaram na manhã desta segunda-feira (6) a Usina de Asfalto do município, localizada no bairro Amaparo. A intenção foi verificar o funcionamento do equipamento e a chegada do material que será utilizado na operação de recomposição asfáltica, prevista para iniciar na próxima quarta-feira (8).

O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) veio de uma refinaria de petróleo de Manaus (AM). O prefeito Nélio Aguiar confirmou que com o material no município o trabalho começará a ser executado: “Houve um atraso devido pendências financeiras da administração anterior com fornecedores, mas isso já foi resolvido, e agora nossa usina já está funcionando e preparada para usinar esse asfalto que será utilizado nas vias”.

A Avenida Sérgio Henn será a primeira via a receber a ação, pois é uma das mais movimentadas de Santarém. “Lá existem trechos muito perigosos, em seguida vamos para a Avenida Fernando Guilhon, e assim por diante. Nós temos uma lista de ruas que estão na nossa escala de prioridades. O trabalho só começa na quarta-feira por que nós precisamos preparar o material, que deve estar em uma temperatura adequada entre 150 a 160 graus para podermos aplicar na rua e termos um serviço de qualidade”, completou.

Depois da Ségio Henn, as próximas a receberem o serviço serão as Avenidas Fernando Guilhon e Brasília (Santíssimo). O trabalho deve ser realizado por todos os bairros e conta com equipes que irão atuar inicialmente pelas vias de maior fluxo.

LIMPEZA PONTE URUMARI/CURUÁ-UNA

Ainda na manhã desta segunda-feira (6), o titular Seminfra, Daniel Simões, e o Prefeito Nélio Aguiar, acompanharam o trabalho de limpeza na Ponte do Urumari/Curuá-Una. Foi realizada limpeza no acostamento da via, para posteriormente realizar a recomposição asfáltica.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS