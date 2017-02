Semtur e Capitania Fluvial fecham parceria

Pablo Barrudada, titular da Semtur, diz que Curso de Formação Aquaviário – Auxiliar Fluvial será realizado na comunidade de Ponta de Pedras, em março, com 30 vagas disponíveis.

A Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), em parceria com a Capitania Fluvial do Município, realizará o Curso de Formação Aquaviário – Auxiliar Fluvial, na comunidade de Ponta de Pedras, no período de 13 a 17 de março. 30 vagas estão disponíveis.

Em reunião na manhã desta segunda-feira (06), a responsável da seção de Qualificação para o Turismo da Semtur, Naiara Miranda, e o Capitão da Capitania Fluvial de Santarém, Clebson Moreira, definiram o cronograma para a realização do Curso, com data de abertura das inscrições ainda a ser definida.

De acordo com o Capitão, o curso foi solicitado desde o ano passado, mas somente agora foi feita a efetivação. “Desde o ano passado estava previsto acontecer este curso, mas, em conversa com o Secretário de Turismo, Pablo Barrudada, no início de janeiro, conseguimos a parceria para realizar esta demanda da comunidade de Ponta de Pedras”.

Para o Secretário de Turismo, Pablo Barrudada, toda parceria para a melhoria na prestação de serviços, através de cursos de qualificação, terá apoio da Semtur. “Desde o início da nossa gestão, estamos abrindo diálogo com várias entidades com intuito de fazer parceria para melhorar ainda mais a qualificação das pessoas que trabalham na cadeia produtiva do turismo. A parceria fechada hoje é uma de muitas que virão para essa qualificação”, afirmou.

Planejamento – A Secretaria de trismo e o 4º Grupamento Bombeiro de Santarém reunirão amanhã, com objetivo de firmar parceria para o planejamento de um cronograma de cursos nas comunidades que trabalham com atividade turística na região.

SEMED ESTUDA AMPLIAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

A equipe do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed) visitou, durante toda a semana passada, comunidades da região da Curuá-Una III, para fiscalização e levantamento de novas rotas de transporte escolar. Na região de Planalto, pelo menos oito rotas novas foram solicitadas pelos moradores. Eles relatam problemas de deslocamento que prejudicam os alunos.

Foram visitadas as comunidades Igarapé Açu, Samaúma, Ipaupixuna, Tiningú, Poço Branco do Ituqui, Santarém Miri, São Pedro do Igarapé Seco, Cícero Mendes, Lagoa Azul, Água Azul, Chapadão, São Francisco da Água Azul, Enseada do Corta Corda e a Escola Municipal Jayme Barcessart, que funciona na área da Hidrelétrica de Curuá-Una.

De acordo com o coordenador do Transporte Escolar da Semed, Adson Lira, a Prefeitura está avaliando a possibilidade de ampliação das rotas para atendimento dos alunos da zona rural do município. Entre região de rios e planalto, já foram apresentadas demandas por 30 novas rotas.

As reclamações mais comuns dos usuários são quanto ao atendimento feito pelos motoristas e quanto à conservação dos ônibus.

Licitação – Ainda não há data definida para abertura de processo licitatório para o transporte escolar, mas a comissão de licitação já está trabalhando para a elaboração do edital do certame, uma vez que há contratos cuja vigência expira em abril deste ano.

Atualmente, o município conta com 146 rotas terceirizadas de transporte escolar.

REUNIÃO VAI DEFINIR AGENDAMENTO PARA GINÁSIO DA CIDADANIA

A Prefeitura de Santarém, por meio do Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza na noite da próxima sexta-feira (10), reunião com representantes das equipes usuárias do Ginásio da Cidadania, no bairro Mapiri, para cadastramento e agendamento de horários.

O encontro vai acontecer na Escola Municipal Sofia Imbiriba, a partir das 19h.

O ginásio é utilizado para a prática de esportes de quadra, como: futsal, handebol e voleibol. Por atender equipes de vários bairros, há necessidade de cadastramento e agendamento dos novos horários pela nova gestão.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS