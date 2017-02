Agente prisional é assassinado em Santarém

Imagens registradas por câmeras de segurança de uma residencial próxima ao local do crime mostra momento em que o acusado pelo crime caminhava na bicicleta.

A Divisão de Homicídios da 16ª Seccional de Policia Civil, trabalha com afinco para elucidar o assassinato do agente penitenciário Paulo Daniel Oliveira, de 30 anos. O crime pode ter ligação direta com a função exercida pela vítima.

De acordo com informações obtidas por nossa equipe de reportagem, era por volta de 10h20 de terça-feira (07), quando Paulo Daniel foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo, na esquina da Avenida Muiraquitã com Travessa Rosa Passos.

Mais uma morte aconteceu em Santarém, aumentando ainda mais o índice da violência no Município. Segundo informações, o agente prisional da Susipe, Paulo Daniel Pingarilho, foi assassinado à queima roupa, com vários tiros, desferidos por dois homens que estavam em uma bicicleta, por volta das 10:25 horas desta terça-feira (07). O crime aconteceu no cruzamento da Avenida Muiraquitã com a Travessa Rosa Passos. No bairro do Livramento.

