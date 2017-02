FIT/UNAMA disponibiliza 413 vagas para FIES

A chamada única e a lista de espera saem na próxima segunda-feira (13), segundo o edital do programa publicado no Diário Oficial da União desta terça (07).

O Ministério da Educação (MEC) divulgou esta semana a abertura das inscrições para o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) 2017.1. A FIT/UNAMA foi contemplada com 413 vagas para todos os cursos da instituição e os financiamentos podem chegar até 100%. Os interessados podem se inscrever através do site http://fiesselecao.mec.gov.br/ até o dia 10 de fevereiro. O critério de seleção analisa a renda per capita familiar e o ano de conclusão do ensino médio.

Para esclarecer dúvidas em relação à inscrição, a diretora da unidade do Grupo Ser Educacional no Oeste do Pará, Deliana Santos, explica como os interessados podem garantir o crédito estudantil. “A liberação para inscrições no site foram liberadas hoje, 07 de fevereiro, e vão até a próxima sexta-feira (10). É preciso que o aluno faça sua inscrição o quanto antes para evitar problemas com o sistema, como congestionamento no site, já que a procura é muito grande”, afirma. Segundo ela, o segredo está na persistência. “Caso o aluno não consiga na primeira tentativa através do site, é preciso insistir. Essa é a única forma de garantir uma vaga no financiamento”, indica.

Para se inscrever é necessário que o aluno tenha participado de uma das edições do Enem a partir de 2010, atingindo o mínimo de 450 pontos, e não ter zerado a redação. Além disso, o estudante não pode ter nenhuma graduação completa. Após o resultado da pré-seleção, os alunos podem concluir sua inscrição e posteriormente se matricular na Instituição para iniciar o semestre letivo. Para entrar em contato com a FIT/UNAMA basta ligar no telefone (93) 3523-5088/3523-5299.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota/FIT