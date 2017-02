OAB Subseção Santarém realiza palestra no auditório da FIT/UNAMA

Advogados Ubirajara Filho (OAB/Santarém) e Alberto Campos (OAB/Pará) debaterão vários pontos relacionados às prerrogativas da profissão.

Na próxima segunda-feira (13) o curso de Direito da FIT/UNAMA sediará a palestra “Valorização do Advogado e as Prerrogativas Profissionais”. Realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Santarém PA, o encontro ocorre a partir das 14h30 no auditório central. Tendo como palestrantes: Alberto Antonio de Albuquerque Campos – Presidente da OAB Seção do Pará; Jader Kahwage David – Vice-Presidente da OAB Seção do Pará; Eduardo Imbiriba de Castro – Secretário-Geral da OAB Seção do Pará e Ubirajara Bentes de Souza Filho – Presidente da OAB Subseção de Santarém.

A palestra debaterá vários pontos relacionados às prerrogativas inerentes a profissão, necessárias para salvaguardar e de prover as condições para que os advogados consigam defender os interesses de toda a sociedade, e de cada cidadão, da melhor forma possível.

Segundo o coordenador do curso de Direito da FIT/UNAMA, Peter Hager, o encontro servirá para promover o diálogo e o debate sobre vários pontos inerentes a valorização do advogado nos mais diversos setores e ramos que tem atuação. “Considerando que advocacia é uma função/atividade essencial à administração da Justiça, precisando de todos os meios de trabalho de forma correta e adequada para desenvolver esse mister”, ressalta o docente.

