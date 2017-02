Plano de demissão voluntária da Caixa vai pagar 10 salários

Adesão vai até 20 fevereiro. Banco quer desligar 10 mil funcionários.

A Caixa Econômica Federal abriu nesta terça-feira um plano de demissão voluntário, com o objetivo de reduzir despesas. O prazo para adesão vai até 20 de fevereiro e oferecer como compensação aos funcionários que optarem pelo desligamento 10 remunerações base – pagas em parcela única e sem incidência de imposto de renda. Será considerada como referência a data de 31 de janeiro deste ano.

Poderá aderir quem já for aposentado pelo INSS até a data do desligamento ou completar os requisitos para se aposentar até 30 de junho deste ano, sem exigência de tempo minimo de serviço no banco. Quem tiver 15 anos na instituição também poderá optar pelo plano.

O plano prevê o desligamento de 10 mil funcionários, o que vai resultar numa economia de R$ 1,8 bilhão a partir de 2018. No fim do ano passado, o Banco do Brasil também abriu um plano de incentivo à aposentadoria, que contou com 9,4 mil adesões e vai permitir uma economia de R$ 2,3 bilhões por ano.

