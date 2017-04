Bocão Ed. 1140

BURGER KING

A empresa instalada no Rio Tapajós Shopping iniciou muito mal seu atendimento ao público. Uma criança de 8 anos foi até o caixa no último sábado, aproximadamente às 13 horas e se dirigiu à funcionária chamando-a de TIA. Coisa de criança tratar as pessoas, com mais idade do que ela. A funcionária não gostou e pediu para que a criança não a chamasse de TIA. A pessoa que estava acompanhando a criança, pediu para a criança chamar de vovó a funcionária, que também não gostou.

BURGER KING 2

Você olhando para ela, diz que ela tem 40 anos e mesmo assim, quer ser chamada de docinho. Essa criança gastou R$ 50,60 e pagou com R$ 52,00 e a funcionária que estava no caixa, disse que não tinha troco e que não poderia dispensar 0,60 centavos, porém, não tinha 1,40 para devolver. É por isso que essa firma ganha dinheiro, ficando com o troco. E acabou ficando com o dinheiro da criança. Essa empresa iniciou enrolando o consumidor e tratando com desprezo as crianças.

BURGER KING 3

Outra atrapalhada que deixa o consumidor sem entender, é na hora de entregar a papeleta com o número, a moça do caixa registra na nota o numero 40 e no visor identifica o número 440. Falta atenção das funcionárias ou o visor está com defeito.

SHOPPING

Uma funcionária do Rio Tapajós Shopping foi demitida em setembro de 2016, porém, foi receber seus direitos em janeiro de 2017 com a rescisão cheia de ressalva, ou seja, muitas omissões e falta de pagamento nos direitos trabalhistas. Como o escritório que administra fica estabelecido em Marabá, a ex-funcionária está sentindo dificuldade de resolver administrativamente as pendências que ficaram de pagar.

SHOPPING 2

Outra situação que está prejudicando a ex-funcionária é a liberação do seguro desemprego que não recebeu por erro da empresa, que não atualizou as informações junto à Caixa Econômica. É bom o Ministério do Trabalho fiscalizar, já que as empresas estabelecidas no Rio Tapajós Shopping pagam os funcionários e pelo jeito não está sendo repassado. É grave a denúncia.

RESIDENCIAL SALVAÇÃO

Recebi uma denúncia e estou investigando que no Residencial salvação, um Vereador e advogado se habilitaram para ganhar casa com nome de laranja. Isso ocorreu no governo do Von. Gente conhecida que não precisa, porém, gananciosas e sem coração, já que estão tirando direito de quem necessita para fazer especulação imobiliária.

SUGESTÃO PARA OAB

A OAB deveria em conjunto com a Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, usar os acadêmicos de Direito – estagiários para analisar os processos dos presos que não possuem condições de pagar advogado. Fiquei sabendo que existe preso que seu processo ainda não iniciou e outros com sua prisão irregular, porém, estão presos sem nenhuma informação e sem saber quando vão sair, pois não possuem dinheiro para pagar advogado.

SUGESTÃO PARA OAB 2

A Justiça para celeridade deveria firmar um convênio com a OAB e disponibilizar uma sala no presídio para conversar e resolver a situação, evitando assim, a quantidade de presos que deveriam estar trabalhando e produzindo. A família de um preso me confidenciou que seu filho ficou pior convivendo com presos de alta periculosidade e se estivesse em liberdade, estaria trabalhando. Uma sugestão para as Universidades incentivarem os acadêmicos do 5º ano a exercitar o que aprenderam na teoria.

POSTO DE GASOLINA

Recebi mais uma reclamação contra um posto de gasolina. O INMETRO tem que iniciar uma investigação para saber se é verdade que a bomba está engolindo 2 a 3 litros de gasolina, causando prejuízo ao usuário. Esperamos que o INMETRO vá in loco fazer uma varredura para evitar que o usuário tenha prejuízo e alguns donos de postos estejam enriquecendo à custa da fraude.

TRÂNSITO BAGUNÇADO

Quem vai ao Mercado Municipal principalmente aos sábados, se depara com uma grande confusão no trânsito. O fluxo é grande, e guarda de trânsito que é bom não, nada! Aí fica aquela gritaria, não pra vender o produto mais barato, mas um xingando o outro porque não tem organização. Alôooo SMT???

PASTOR METIDO

Um evangélico da Igreja da Paz me procurou revoltado com um pastor que preferiu não dizer o nome, deixando para outra oportunidade. Ele viu esse pastor em um supermercado no sábado e ele passou perto das pessoas não deu nem um bom dia e nem pediu licença para passar. Ele acha esse pastor prepotente, metido e se acha. Para o evangélico, esse pastor não possui Deus, é pastor por causa do salário, porém, é orgulhoso.

PASTOR METIDO 2

Ele manda um recado para esse pastor metido. Seja humilde, cumprimente as pessoas, o senhor não é Deus e nem Jesus Cristo. Leia a Bíblia para aprender como se comporta uma pessoa de Deus. Para o evangélico, esse pastor da Igreja da Paz, só é capa. Seja educado e cumprimente as pessoas. Na Igreja ele também não cumprimenta as pessoas, se acha acima de todos. O evangélico manda um recado a esse pastor: Vou ficar de olho, se encontrar o senhor no supermercado e não cumprimentar as pessoas, voltarei a procurar o Bocão e vou identificar seu nome. Deus e Jesus Cristo são humildes e possuem poder, o senhor não é humilde e não possui poder. É um coitado que precisa de Deus na sua vida.