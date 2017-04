Celpa esclarece sobre Estaleiro em Itaituba

Sobre a matéria “Celpa é acusada de atrasar inauguração de estaleiro…”, a Distribuidora esclarece:

A Celpa informa que para instalações com potência superior a 75kW de carga, o consumidor precisa de atendimento em média tensão, na qual é necessária a implementação de uma subestação particular, de responsabilidade do cliente. Esse serviço deve ser solicitado pelo cliente de acordo com o estudo de viabilidade técnica, realizado previamente, para verificação da capacidade de potência instalada e obras necessárias para a ligação da subestação a ser construída.

A empresa reforça ainda, que o processo foi apresentado no dia 16 de janeiro de 2017 em nome de ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA, que previa a construção de uma subestação particular de 300KVA. O estudo de viabilidade foi aprovado pela Celpa, com a necessidade de execução de obras para melhorias, após vistoria realizada nesta quinta-feira, 6, quando foram constatadas algumas pendências. Vale lembrar que, até a presente data o cliente não apresentou, junto aos nossos canais de atendimento, o pedido de vistoria e ligação. A concessionária está à disposição do cliente para que a situação seja resolvida o mais breve possível.

Atenciosamente,

Assessoria de Imprensa- Celpa