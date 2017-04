Prefeitura realiza vistoria na vila de Alter do Chão

A Prefeitura de Santarém por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) realiza uma vistoria técnica neste sábado (08) na Vila de Alter do Chão, a partir das 8h.

A vistoria é para verificar a situação da cheia na Vila Balneária, e se for necessário será feito o cadastro das famílias que estão sendo atingidas.

SANTARÉM TERÁ DEZ PONTOS DE VENDA DE PESCADO DURANTE A SEMANA SANTA

Nos dias 12 e 13 de abril (quarta e quinta-feira), será realizada mais uma edição da Feira do Peixe alusiva à Semana Santa e que tem por objetivo disponibilizar ao consumidor pescado de boa procedência e a um preço justo. Este ano Santarém terá dez pontos de comercialização, localizados em Alter do Chão, Avenida Fernando Guilhon, Bairro São José Operário, Cohab, Mercadão 2000, Praça da Nova República, Porto dos Milagres, Jardim Santarém, Residencial Salvação e Parque da Cidade.

A Feira é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Santarém, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural (Emater), Secretarias Municipais de Santarém em Meio Ambiente (Semma) e Saúde (Semsa), Núcleo de Incentivo à Produção Familiar de Santarém (Niprof), Cooperativa de Piscicultores de Santarém (Coopata) e secretarias de Agricultura de Mojuí dos Campos e Belterra.

Ao todo, foram realizadas três reuniões coletivas de planejamento quando cada instituição se comprometeu em contribuir com a feira que,, além de Santarém também será realizada em Belterra e Mojuí dos Campos. “Estivemos participando das reuniões no sentido de possibilitar a realização da feira em vários pontos da cidade e acreditamos que a população será beneficiada com a oferta do pescado de boa qualidade e a preço acessível. Nosso piscicultor também terá o fomento da produção”, enfatizou o secretário de Agricultura e Pesca de Santarém Bruno Costa.

Os pontos de comercialização da Feira do Peixe estão localizados em Alter do Chão (Mercado Municipal), Avenida Fernando Guilhon (1ª Rotatória), São Jose Operário (Dom Frederico Costa), Feira da Cohab (Curuá-una com São Nicolau), Mercadão 2000 (Avenida Tapajós), Praça da Nova República (Tancredo Neves), Parque da Cidade (Sérgio Henn), Porto dos Milagres (Mercado Municipal), Jardim Santarém (Travessa Jasmim com Verbena) e Residencial Salvação (Fernando Guilhon).

A Feira irá disponibilizar para a comercialização aproximadamente 50 toneladas de pescado (vivo e resfriado), sendo que no Porto dos Milagres, Jardim Santarém e Residencial Salvação a comercialização será apenas do pescado resfriado. O preço do quilo varia entre R$ 8,00 e R$ 12,00, e as espécies ofertadas serão tambaqui, tambatinga, pirapitinga, curumatã e pacu.

ATIVIDADES DO PROJETO BIIZU ENCERRAM COM SUCESSO EM SANTARÉM

As oficinas gratuitas ofertadas pelo Projeto Biizu no município de Santarém, encerraram na sexta-feira (07), o evento foi considerado sucesso.

A capacitação é do Governo do Estado do Pará/Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), por meio da Comunicação Popular e Comunitária, com o apoio da Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

O Secretário Municipal de Cultura, Luís Alberto Figueira, destacou a relevância do apoio ao Projeto Biizu. “O governo municipal viu a importância das oficinas e esteve no apoio durante os cinco dias de projeto, principalmente pela proposta de estimular uma comunicação mais democrática”.

A dona de casa Clorisday Santos de Oliveira participou da oficina de fotografia (cidade) e disse que o aprendizado foi maravilhoso. “Há muito tempo eu estava à procura do curso, e, quando vi a informação na página da Prefeitura de Santarém, sobre as oficinas do Projeto Biizu, eu não perdi a oportunidade. Fiquei radiante com o aprendizado. Agora eu conheço a técnica de manusear a máquina fotográfica. E essa atividade me impulsionou a aprender mais, eu não irei parar por aqui”.

A bióloga e professora Sâmea Silva também participou da oficina de fotografia e elogiou a iniciativa. “Sobre fotografia tudo foi novo. A oficina foi colocada de maneira clara e objetiva, nas informações como a iluminação, a velocidade do disparo, e o movimento, o que nos proporcionou o rápido aprendizado”.

A acadêmica do curso de licenciatura em informática educacional, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Ana Érica Ferreira, elogiou o Governo Municipal pela iniciativa. “O conhecimento não tem limites, e parabenizo a parceria da Secretaria Municipal de Cultura, com a Secretaria de Estado de Comunicação por trazer esse curso tanto para cidade como para a Vila de Alter do Chão. São cursos gratuitos e de grande importância e vieram para somar a minha carreira acadêmica. Aprendi a concentração para desenhar, através das ferramentas tecnológicas”, destacou.

Ao final das atividades, todos os participantes receberam os certificados assinados pelo Secretário de Comunicação do Estado, Daniel Nardin.

A capacitação foi realizada no período de 03 a 07, na cidade e Alter do Chão. Na capacitação: produção cultural/elaboração de projetos (com RodrigoViellas), de fotografia (com Ádrio Denner) e mídias digitais/projeto gráfico (com Maécio Monteiro).

Sobre o Projeto Biizu – criado em 2011, na proposta de estimular uma comunicação mais democrática no estado, já capacitou quase 10 mil alunos e atendeu 40 municípios. O projeto oferta oficinas na área de comunicação para comunidades, associações, instituições que já se utilizem da educomunicação e se mostrem interessadas em aperfeiçoar projetos como pequenos informativos e programas de rádio, por exemplo. O Biizu é uma forma de integrar as regiões pela comunicação em suas diversas plataformas de atuação e contribuição para a comunidade.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS