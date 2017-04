Secretarias iniciam prestação de contas na Câmara Municipal de Juruti

Com pouco mais de 90 dias de governo, atual gestão inicia prestação de contas na Câmara, solicitação do vereador Carlos Alberto (DEM), e que foi aprovada pelos demais vereadores. Terça-feira (04/04), a Secretaria de Infraestrutura (SEMINF) fez sua prestação de contas e na quarta-feira (05/04) foi a vez da Secretaria de Saúde (SEMSA).

Sebastião Soares, da SEMINF, falou das dificuldades que a secretaria enfrenta por consequência de uma má gestão anterior, que a deixou em estado lastimável, citando as máquinas que estão sucateadas, mas garantiu que apesar das dificuldades tem conseguido realizar trabalhos prioritários no município. “Temos realizado limpeza pública, operação tapa buracos, recuperação de ruas e travessas, limpeza das escolas municipais e estaduais, limpeza do Hospital Municipal e os postos de saúde, recuperação e limpeza do aeródromo que em breve será liberado para pouso e decolagem, atenção especial para as áreas alagadas, recuperação de ramais para facilitar a trafegabilidade dos ônibus escolares, recuperação das máquinas, dos equipamentos de informatização, e por meios legais queremos solucionar a iluminação pública de nossa cidade”, afirmou o secretário.

A secretária de Saúde, Joquibede Mota apresentou aos 13 vereadores presentes um relatório da triste situação encontrada no prédio da Secretaria, no Hospital e nas unidades básicas das áreas urbanas e rurais, inclusive algumas sem funcionamento como do Miri e Pompom, e outras em situações caóticas como da Vila Muirapinima, e garantiu que aos poucos todos os problemas estão sendo resolvidos, até mesmo parte da folha de pagamento do mês de novembro e do mês de dezembro já negociada e sendo paga, além de dívidas com fornecedores com mais de 3 milhões de reais.

A maior preocupação dos vereadores ainda é a situação da Farmácia Básica, com a falta de medicamentos, e dos exames laboratoriais, que hoje estão terceirizados. Segundo a secretária, o repasse do Governo Federal é insuficiente e o Governo do Estado não repassa sua contrapartida, que as providências necessárias para solucionar o problema estão sendo feitas. E a Prefeitura está trabalhando para voltar com os exames laboratoriais para o Hospital. “Nossa vontade é essa e vamos fazer porque graças a Deus temos um prefeito sensível a essa situação e tem nos dado todo apoio necessário”, disse Joquibede.

Ela também falou sobre o que tem sido feito desde o dia 1 de janeiro, como a retomada da reforma do Posto do Palmeiras que está em andamento com previsão para inaugurar dentre 30 e 40 dias, contratação de médicos, convênio com o Hospital 9 de Abril, pagamento de dívidas, o que gerou satisfação para os vereadores. “Lamento profundamente o que temos presenciado pelos relatórios dos dois secretários, da estrutura caótica em que se encontra a SEMINF e a SEMSA. Como vereador eu acompanhei a inércia do governo passado nos últimos 3 meses e isso reflete na dificuldade que os gestores atuais estão tendo. E peço para que esse governo não cometa os mesmos erros de gestão, quando um governo executa bem é bom para todos, e espero que as dificuldades sejam superadas. Portanto, todas as apresentações foram muito válidas, e ” afirmou Fladimir Andrade (PSC).

O vereador Carlos Alberto (DEM) ficou satisfeito dos secretários aceitarem a solicitação. “Os poderes executivos, legislativo e judiciário são independentes, mas são harmônicos. Acredito que a Câmara e o Governo estão cumprindo seu papel em cobrar e prestar esclarecimento, para que a sociedade tenha conhecimento da realidade.”

A avaliação que o presidente da Câmara, Márisson Garcia (PT) fez dessa primeira semana de prestação de contas foi positiva. “Não tem nada melhor que os próprios secretários falarem sobre suas pastas e quero parabenizar o governo pela disponibilidade. Como vereadores temos uma preocupação de ter conhecimento e esclarecer a população que quer respostas para os problemas. Vejo que os secretários fizeram sua exposição de forma transparente”.

Dia 11 de abril a SEMED fará suas apresentações, e, no dia 12, será o prefeito Henrique Costa.

PREFEITURA INTEGRA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PRO PAZ

A Fundação PRO PAZ reuniu, no dia 03 de março, com entidades que contribuem para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescente, incluindo a Prefeitura de Juruti. A reunião ocorreu no auditório da escola Zelinda Guimarães.

O objetivo é conhecer as necessidades da população de todas as regiões, através de debates que aprimorem o conhecimento e enfatizar as regras básicas que contribuem para a manutenção de direitos humanos na infância. Além do prefeito Henrique Costa e secretários municipais, também estavam presentes representantes das Polícias Civil e Militar, e equipe do PRO PAZ: delegada especializada no Atendimento a Crianças e Adolescentes, Silvia Mara, coordenadora do PRO PAZ Santarém e Baixo Amazonas, Lilian Moraes, e assistência social do PRO PAZ, e do coordenador de projetos da Fundação, Antônio Neto.

A ação faz parte do programa MOVER (Movimento pela Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente), em que Governo do Estado, municípios e Pastoral da Criança devem elaborar planos de ação que deve acontecer ainda este ano.

ABERTA OFICIALMENTE A PROGRAMAÇÃO DOS 134 ANOS DE JURUTI

A Arena Cultural, no centro de Juruti, recebeu na noite de sexta, 7, um grande público por ocasião da abertura oficial da programação alusiva às comemorações dos 134 anos do município.

O prefeito em exercício West Lima falou em nome do governo municipal e abriu oficialmente a programação, convidando a todos os presentes para participar das atividades que prosseguem no sábado e no domingo.

Para a primeira noite festiva, a Prefeitura preparou uma programação especial denominada “Juruti e seus talentos”, que teve a participação de Maurício Silva e banda, Studio de Dança Atitude (Baby Jazz e Jazz Machine), Show Gospel da Banda EcoVox, Sílvio Araújo, apresentação do CDJ-Corpo de Dança de Juruti, Alex Amaral, Fábio Augusto, Nayna Canto e Armando Barroso.

Os secretários Ariadne Elisabete (SECDET), Expedito Repolho (SEMMA), José Maria Melo (SEGOV), Joquibede Batista (SEMSA) e Fernando Esteves (SEMIC), e o presidente da Câmara, vereador Marisson Batista, prestigiaram a primeira noite da programação cultural.

Agenda Esportiva – A primeira disputa esportiva do aniversário de Juruti aconteceu na noite da 5ª feira, 06 no ginásio da Escola Zelinda Guimarães, com o time “Sorriso Feliz” campeão do futsal feminino. Foram 18 equipes inscritas e a final terminou numa disputa de pênaltis com o time “Comercial B”, vice-campeão. A premiação foi o valor de R$600,00 para o vencedor e R$300,00 para o segundo colocado.

Na sexta-feira pela manhã ocorreu o Torneio de Integração de Futebol de Campo Feminino, no estádio Pimpão, com a participação de 11 times, sendo o Barcelona, time da cidade, campeão do torneio. O time vencedor vai receber a premiação de R$1.000,00, e o vice-campeão, Sport Caeirão, também da cidade, vai receber R$500,00. O Torneio de Integração é uma disputa entre os times das áreas urbana e rural do município. À tarde houve passeio ciclístico pelas ruas da cidade e Torneio de Futsal Masculino (Tribódromo), onde a equipe Escadinha venceu a equipe Unidos de Juruti por 3 a 1. O primeiro lugar vai receber R$ 600,00 e o segundo, R$ 300,00. Essa modalidade contou com a participação de 44 equipes.

PROGRAMAÇÃO

Data: 08 de abril (sábado)

TORNEIO DE INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (CIDADE E INTERIOR)

Local: Estádio Pimpão

Hora: 07h30

TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO

Local: Ginásio Poliesportivo da Escola Zelinda de Souza Guimarães

Hora: 15h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Local: Arena Cultural

Hora: 19h00

Atrações: Apresentação dos Skatistas, Gincana Cultural, Elizeu Crazy, MC Luan, CJ, Tribo Munduruku e Tribo Muirapinima.

Às 23h55, Parabéns de Aniversário e Fogos de Artifício. Logo após, Patrick Nyron, Carlos Coimbra, Jussiê Rocha e Radamés Pereira.

Data: 09 de abril (domingo)

ATLETISMO MASCULINO E FEMININO E CICLISMO MASCULINO E FEMININO

Local: PA-257 e ruas da cidade

Hora: 07h30

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Local: Arena Cultural

Hora: 19h00

Atrações: Entrega da Premiação, Apresentação do Carimbó Parauara de Terra Santa, Show Banda Juruti Amar e show de Suanny Batidão.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ