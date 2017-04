Semab presta contas dos custos com a revitalização da feira durante reunião com vendedores

Reforma proporcionou um melhor ambiente para vendedores e consumidores. Iniciada em fevereiro de 2017, revitalização foi estendida para os boxes de alimentação.

Em reunião realizada na noite de quinta-feira (6), no auditório da Casa da Cultura, o secretário de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Celso Rodrigues, apresentou a prestação de contas dos custos com a obra de revitalização da Feira Livre do Produtor Rural, aos vendedores que trabalham no local. O espaço é a única central de abastecimento da cidade e por mais de 10 anos não recebia uma intervenção em sua estrutura.

As informações foram repassadas detalhadamente por meio de uma planilha que mapeou os investimentos na reforma iniciada em fevereiro de 2017. No total foram gastos mais de 31 mil reais. As despesas foram custeadas pelos feirantes, com ajuda da iniciativa privada. A Prefeitura de Óbidos investiu mais de 25 mil reais nas obras realizadas no espaço.

“É com satisfação que hoje estamos prestando contas dos recursos que foram empregados nesse trabalho que só foi possível pela vontade dos nossos feirantes. Com esse momento mantemos a nossa transparência e damos a satisfação a esses trabalhadores, apontando para onde foram destinados os recursos que eles mesmo investiram no espaço que é deles”, disse Celso Rodrigues.

Todo o processo foi acompanhado por um representante dos produtores rurais, que além de fiscalizar os investimentos e o trabalho realizado, participou do fechamento do balanço de demonstrativo dos gastos com a reforma. “Graças a Deus foi tudo transparente e a gente acompanhou cada detalhe desse investimento. Eu como representante dos meus colegas vendedores estou satisfeito e feliz pela nossa feira, tá de cara nova”, comemorou Elias dos Santos, representante da comissão de feirantes.

A próxima etapa é finalizar a construção da cobertura na ala dos boxes de alimentação, para cobrir o passeio que fica entre um dos galpões de venda e a área de alimentação.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM ÓBIDOS É MARCADO POR EVENTO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A DEPRESSÃO

Programação esclareceu as dúvidas dos participantes e alertou para o perigo da doença silenciosa e grave.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu na manhã de sexta-feira (7), no auditório da Casa da Cultura de Óbidos, oeste do Pará, uma programação para marcar o Dia Mundial da Saúde, lembrado anualmente na data de hoje.

O principal objetivo da data é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de vida.

A data é destinada a discutir um tema específico que representa uma prioridade na agenda internacional da Organização Mundial da Saúde – OMS. Em 2017, o tema do evento foi a Depressão. Nesta ocasião, o lema foi “Vamos Conversar”. A intençã da programação da Semsa foi conscientizar as pessoas sobre a necessidade de ter conhecimentos que ajudem a prevenir esta doença, que pode trazer diversas consequências graves.

Os psicólogos da Semsa preparam uma programação voltada para a educação em saúde, por meio de uma palestra que abordou questões importantes como: meios para identificar a doença, como agir nesses casos e onde procurar ajuda.

Entre o público participante estiveram presentes profissionais da área da saúde e pessoas que já enfrentaram ou enfrentam o problema da depressão no âmbito familiar. “As pessoas que estiveram aqui hoje, realmente tem interesse em aprender mais sobre o tema, elas tem interesse em conversar mais. E o lema da campanha ‘vamos conversar’, tornar muito mais acessível a discussão com relação a depressão, assunto esse que precisa cada vez mais ser discutido com a nossa comunidade”, ressaltou Tatiana Florenzano, psicóloga da Semsa.

Na oportunidade foram ofertados aos participantes consultas com os psicólogos, como forma de aproximar da população essa especialidade que faz parte dos serviços da rede municipal de saúde. “Essa discussão sobre a depressão que é importante do ponto de vista da educação em saúde, é também uma oportunidade para que as pessoas saibam que nós tratamos de pessoas com depressão, que a nossa rede está estruturada para isso, através do nosso Centro Especializado, embora a demanda seja muito acima da média. Procurar ajuda é o primeiro passo para o tratamento dessa doença”, disse Melina Braga, secretária de saúde que participou do evento.

DEPRESSÃO NO BRASIL

Segundo dados divulgados pela Agência Brasil, a OMS afirma que cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão – um total de 11,5 milhões de casos. O índice é o maior na América Latina e o segundo maior nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 5,9% da população com o transtorno e um total de 17,4 milhões de casos.

O levantamento mostra que, além do Brasil e dos Estados Unidos, países como a Ucrânia, Austrália e Estônia também registram altos índices de depressão em sua população – 6,3%, 5,9% e 5,9%, respectivamente. Entre as nações com os menores índices do transtorno estão as Ilhas Salomão (2,9%) e a Guatemala (3,7%). A prevalência na população mundial, segundo a OMS, é 4,4%.

TRATAMENTO EM ÓBIDOS

O Centro de Referência Especializado de Óbidos atende pacientes com necessidades de acompanhamento nas áreas de psicologia, fonoaudióloga, cardiologia, odontologia, fisioterapia e pediatria.

Os usuários são encaminhados pelos profissionais de saúde que recebem essas pessoas nas diversas unidades de saúde do município.

O centro fica localizado na Travessa Isaltino José Barbosa, no bairro de Santa Terezinha, atrás da Escola Inglês de Sousa.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO