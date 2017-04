Ufopa divulga resultado final do Processo Seletivo Especial Quilombola 2017

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou na sexta-feira, 7, a lista de 54 candidatos classificados no Processo Seletivo Especial Quilombola 2017 (PSEQ). O resultado final da prova de leitura e interpretação de textos está disponível em: http://www.ufopa.edu.br/academico/processo-seletivo-especial/pse-2017.

Os candidatos aprovados deverão comparecer à habilitação nos dias 11, 12 e 17 de abril para entregar os documentos necessários à efetivação do vínculo institucional. O atendimento será de 8h30 às 12h na sala 1 do prédio anexo à Unidade Amazônia. Abaixo, os documentos que deverão ser apresentados (originais e cópias):

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Cédula de Identidade (RG);

Título de Eleitor e comprovação de que está em dia com as obrigações eleitorais (para maiores de 18 anos);

Quitação com o serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino maior de 18 anos;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico integrado ao Médio. Caso o candidato não tenha recebido o certificado ou diploma, será aceito atestado de conclusão do ensino médio com data recente de acordo com o prazo de validade estabelecido pela instituição de origem;

Comprovante de residência (água, luz ou telefone);

1 (uma) foto 3 x 4 recente e de frente;

Declaração de que não possui vínculo com outra Instituição Pública de Ensino Superior;

Cadastro Acadêmico, devidamente preenchido.

Após a entrega dos documentos, os aprovados devem aguardar o resultado final. Se tiverem a habilitação deferida, estarão aptos à matrícula no curso. O período de matrículas será divulgado em momento posterior. Aqueles que não comparecerem à habilitação no período indicado, perderão o direito à vaga.

SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS DA UFOPA OCORRE DE 10 A 13 DE ABRIL NA UNIDADE RONDON

O Diretório Acadêmico Indígena (Dain) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) promove, no período de 10 a 13 de abril, em Santarém (PA), a Semana dos Povos Indígenas, que em 2017 abordará o tema “Povos Indígenas, Territórios e Biomas: Berços de Vida, Lutas e Esperança”. Aberto ao público e à comunidade acadêmica, o evento será realizado na Unidade Rondon, situada no bairro do Caranazal. A iniciativa conta com o apoio da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges) e da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce).

Nesta edição, a Semana discutirá diversos temas como as demarcações dos territórios indígenas; a realidade das mulheres indígenas nas universidades; a cosmologia dos povos indígenas do Baixo Tapajós; a evasão dos estudantes indígenas da Ufopa; entre outros. “O evento tem por objetivo levar as demandas dos alunos indígenas para a Universidade, discutir questões relacionadas à academia e às políticas públicas voltadas para os alunos indígenas”, explica a aluna Patrícia Juruna, integrante do Dain. “Na Semana dos Povos Indígenas somos os protagonistas na Universidade. É o nosso momento de falar, de cobrar e de mostrar a nossa cultura”.

O evento começa na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, a partir das 8 horas, com o credenciamento dos participantes e ritual de abertura. Em seguida, haverá a mesa oficial de abertura, com a participação de representantes do Dain, Proges, Fundação Nacional do Índio (Funai) e Ministério Público Federal (MPF). Ainda pela manhã, às 10 horas, está prevista uma mesa-redonda com o tema “Institutos de Ensino da Ufopa e a falta de diálogo com os acadêmicos indígenas”. À tarde, a partir das 14 horas, o debate focará o desmonte da constituição federal frente aos direitos dos povos indígenas.

No valor de R$10,00, as inscrições para o evento serão realizadas até sexta-feira, dia 7 de abril, em todos os turnos – manhã, tarde e noite – nos seguintes locais:

Unidade Amazônia: 2º andar, perto das lanchonetes;

Unidade Rondon: andar térreo do prédio H;

Unidade Tapajós: no Bloco de Salas Especiais.

Mais informações no Dain, situado no andar térreo da Unidade Amazônia (em frente ao Protocolo) e pelos telefones (93) 99127-7251 e 99167-7380.

Serviço: Semana dos Povos Indígenas da Ufopa

Data: 10 a 13 de abril de 2017

10 a 13 de abril de 2017 Local: Unidade Rondon, Campus de Santarém

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa