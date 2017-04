Denúncia – Casas no Salvação estão sendo invadidas e alugadas

Dezenas de unidades habitacionais do Residencial Salvação, que não foram ocupadas pelo processo de seleção da Prefeitura de Santarém e Caixa Econômica Federal estão sendo invadidas.

Segundo informações, no período da noite pessoas destroem as fechaduras, e substituem por novas, no dia seguinte, as famílias se mudam para a residência.

A situação tem ocasionado desentendimentos e muita confusão. No sábado (8), pela manhã, um homem identificado como Hugo de Sousa, morador de umas das casas do Residencial Salvação, na Rua Papagaio, saiu para trabalhar e ao retornar a noite para sua residencia encontrou a mesma com novos moradores sendo um casal e dois filhos. Surpreso teve que chamar a policia pra resolver o problema.

Aluguel Clandestino: Outra denúncia, é em relação a um homem que arrombou várias casas desabitadas no mesmo residencial e alugou. Ele alugou uma casa no valor de R$ 100,00 para uma senhora, os vizinhos estranhando a nova moradora acionaram a Policia Militar.

Conforme relatos de moradores, a situação é grave, e tanto eles quantos as pessoas cadastradas para receber uma unidade habitacional que estão na lista de espera, solicitam providências.