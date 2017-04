Prefeita assina convênio com setor de identificação

Raquel Brandão, acompanhada pela AMUT, reuniu com o Delegado Roberto Teixeira da Almeida – Diretor Administrativo da Polícia Civil e Ricardo Teixeira Paula – Diretor de Identificação.

A Prefeita Raquel Brandão, acompanhada pela AMUT, participou de uma reunião com o Delegado Roberto Teixeira da Almeida – Diretor Administrativo da Polícia Civil e Ricardo Teixeira Paula – Diretor de Identificação, para tratar a respeito de formalização de convênio para emissão de carteira de identidade no município de Placas.

E mais: A Prefeita já está trazendo materiais para suprir as necessidades do setor de identificação do município, dando continuidade às emissões de Carteiras de Identidades.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMP