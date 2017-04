Prefeito apresenta prestação de contas dos 100 dias de governo

A Prefeitura de Santarém, através do prefeito Nélio Aguiar, está fazendo nesta segunda-feira (10), no Plenário da Câmara de Vereadores de Santarém, a prestação de contas referente aos 100 dias de governo.

Nélio Aguiar faz a apresentação das ações realizadas nesses 100 dias de governo aos vereadores, imprensa e sociedade civil organizada.

A prestação de contas é uma iniciativa do Prefeito com a clara intenção de informar a população de forma transparente sobre as ações da Prefeitura.

SAMU: A Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que quem necessitar do serviço 192 do Samu, deve ligar para um outro contato. O telefone oficial está com problemas técnicos. Portanto, a população que necessitar utilizar o serviço deve ligar no contato 99140-9061

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS