Prefeitura apóia capacitação sobre sistemas ambientais

A Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceira com a organização não governamental The Nature Conservancy (TNC), realiza a partir desta segunda-feira (10), de 14h às 18h, e nos dias 11 a 13/04, de 8h às 18h, treinamento em Adequação Ambiental de Imóveis Rurais e as novas Plataformas SICAR e PRA on-line, voltado a agentes ambientais da região Oeste do Pará. O curso será realizado no auditório do Centro de Informações e Educação Ambiental (Ciam).

A programação também conta com o apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e da empresa Cargill S/A.

Cerca de 50 técnicos da região do Baixo Amazonas, especialmente dos Municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos estarão sendo capacitados para o uso dos sistemas oficiais do Estado do Pará para a regularização ambiental dos imóveis rurais com relação ao que estabelece o Novo Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012 e regulamentado em 2014.

As novas ferramentas têm como objetivo agilizar e facilitar o processo de regularização de passivos ambientais e dar maior transparência ao cumprimento do código por parte de produtores rurais.

A atividade faz parte das ações previstas pelo Projeto Soja Mais Sustentável, executado pela TNC desde 2006 na região de Santarém, com o apoio da Cargill, e que tem como objetivo de promover o controle do desmatamento, a recuperação de áreas degradadas e a implantação de boas práticas agrícolas numa das principais regiões de produção agropecuária do Estado do Pará e importantes remanescentes de Floresta Tropical da Amazônia.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS