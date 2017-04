Prefeitura contratará professores de educação física para primeiras séries

A tarde desta segunda-feira (10) foi de comemoração para os profissionais da educação física do município de Santarém, no oeste paraense. Apesar de ser opcional a contratação de professores de educação física para aulas do 1º ao 5º ano, o prefeito Nélio Aguiar, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) decidiu pela manutenção dos serviços destes profissionais nas primeiras séries.

A decisão foi tomada em reunião realizada no gabinete do prefeito nesta tarde. A categoria considerou a deliberação do prefeito uma conquista. “Chegamos a um entendimento que a educação física é um processo imprescindível na sala de aula. Essa decisão do prefeito representa um passo para o futuro. A educação física forma o cidadão com consciência de cuidados de saúde, cuidados com o corpo desde as primeiras séries. O que o prefeito está fazendo é garantindo menos gastos com saúde e o gosto por atividades físicas”, comemorou o professor Jairo Silva, integrante da Comissão que reuniu com o prefeito.

Os professores de educação física que dão aulas para turmas do 1º ao 5º ainda não tinham sido lotados na Semed por uma decisão de contenção de despesas por causa da crise. A decisão foi analisada e o orçamento estudado minuciosamente na busca de viabilizar formas de manter os profissionais. “A decisão do governo é reflexo também do diálogo que a comissão fez conosco e nos convenceu da importância do professor de educação física nas séries iniciais. Mesmo não sendo obrigatório este profissional, entendemos que é importante termos o professor de educação física na sala de aula”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

Na ocasião, o prefeito surpreendeu a categoria ao anunciar que encaminhou para a Procuradoria Jurídica do Município a tarefa de elaborar uma minuta de um Projeto de Lei que torne essa decisão uma política pública. “Queremos assegurar através de lei lotação destes profissionais. A lei deverá dizer que a educação física do 1º a 5º ano deverá ser realizada por um profissional da área”, completou o prefeito.

A reunião foi acompanhada pela secretária municipal de Educação, Marluce Pinho. “É uma vitória primeiro para nossa comunidade escolar. Segundo, que ganhamos todos nós com educação e saúde. A partir de segunda-feira (17) os profissionais da educação física já estarão nas escolas, nos seus devidos lugares, com as suas devidas carga horárias, trabalhando”, concluiu.

Fonte: RG 15/O Impacto e Karla Lima – Ascom/PMS