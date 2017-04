Vereador é assassinado em Rio Maria

O vereador Paulão, que no mês passado escapou de ser morto quando trafegava na estrada de floresta do Araguaia, foi morto na tarde desta segunda-feira.

Notícias de Rio Maria, sul do Pará, dão conta do assassinato do vereador Paulão, fato que ocorreu na tarde desta segunda-feira, às proximidades do Laticínio naquela cidade. Por enquanto não há maiores informações sobre quem poderia ter cometido esse bárbaro crime.

Vale ressaltar que dia 24 de março deste ano, o vereador Paulo Chaves Marinho, conhecido por “Paulão Chefia”(PSB), sofreu atentado a bala quando retornava de sua propriedade rural trafegando pela estrada que liga Floresta do Araguaia, próximo a comunidade “Placas”.

Paulão foi ouvido pelo Delegado de Policia Civil de Rio Maria, Max Muller de Melo Bezerra, ainda na noite do atentado, onde relatou para a Autoridade Policial que foi alvejado a balas quando passava próximo a um córrego e disse possuir suspeitas sobre o atentado.

O clima na cidade é tenso, tendo a Polícia feito um isolamento onde o corpo do vereador foi encontrado. A qualquer momento novas informações sobre esse crime.

Fonte: Moraes Filho