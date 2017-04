Confecção de ovos de páscoa é ofertada em oficina da Prefeitura

A Prefeitura de Santarém, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), vinculados à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), está realizando esta semana uma Oficina de Confecção de Ovos de Páscoa, ofertada para usuários participantes do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), com o objetivo de oferecer uma segunda alternativa de renda para ajudar na economia das famílias.

A oficina, que começou na quinta-feira (06) segue ate quarta-feira (12), está ocorrendo em 8 Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

No Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Nova República, 38 mulheres participam da oficina. Eram apenas 30 vagas, mas o curso foi tão procurado que a Coordenação do Cras resolveu aumentar a disponibilidade. “Essa é uma idéia que nós já tivemos há muito tempo, mas sempre que pedíamos ajuda para a compra de materiais nunca conseguíamos, e, dessa vez, nessa nova gestão, nós conseguimos todo o material e também a pessoa para ofertar o curso. Essa é primeira vez que a gente está conseguindo ofertar esse curso dentro de uma assistência, e tudo que as participantes confeccionarem vão levar para casa, seja pra vender, para dar de presente. O importante mesmo é que elas possam aprender e usar essa oficina como forma de ajuda na renda de casa”, explicou a Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Nova República.

A integrante do grupo de idosos do Cras Nova República, Francisca Pinheiro, adorou a iniciativa do governo, e fez questão de elogiar o serviço ofertado. “Eu acho que essa oficina é muito boa. Antes nós não tínhamos essa oportunidade, e agora que o Governo está trazendo oficinas como essa nós não podemos deixar de participar. Quero pedir a esse governo que continue fazendo isso, que traga mais oficinas, tudo que vem em prol da gente é muito bem vindo.”

Essa semana também serão ofertadas oficinas de confecção de ovos de páscoa, para as pessoas atendidas no Maria do Pará e no Abrigo Municipal. A oficina começa às 9h.

Abaixo o cronograma das oficinas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras):

Cras- Ribeirinho /8: 30h às 11:30h

Cras- Caranazal / 14:30h ás 17:30h

Cras – Santarenzinho/ 8: 30h às 11:30h

Cras- Alter do chão/ 14:30h ás 17:30h

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS