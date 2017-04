Prefeitura de Óbidos inicia a entrega dos carnês do IPTU 2017

Este ano, cerca de 5.900 mil contribuintes receberão o carnê de cobrança e podem ter desconto de até 30% no pagamento de cota única.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempof) iniciou na semana passada a entrega dos carnês para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício fiscal de 2017.

Segundo o Setor de Tributos da prefeitura, devem ser distribuídos até o dia 20 de abril cerca de 5.900 carnês. Em Óbidos, moradores de dois, dos oito bairros ainda não pagam o imposto, devido as áreas não estarem inclusas no cadastro de cobrança.

Nos anos anteriores o índice de inadimplência alcançou a média de 70% segundo levantamentos feitos pelo setor responsável pela área fiscal. Para evitar o mesmo cenário em 2017 a Sempof está estimulando os contribuintes a regularizar o seu IPTU, por meio de facilidades para pagar o imposto.

Entre as formas de pagamento os contribuintes adimplentes podem optar pela cota única, com desconto de 30% se for pago até 15 de julho. Há também a opção de cota única com desconto de 20% se for pago até 15 de agosto, além do pagamento parcelado que dependendo o valor do IPTU pode ser quitado em até três vezes com base no valor principal do imposto, sem desconto.

Quem estiver com débitos pendentes com a prefeitura de Óbidos terá a chance de renegociar. Isso porque será lançando nas próximas semanas o REFIS 2017 (Programa de Recuperação Fiscal) que vai facilitar a quitação das dívidas ativas dos contribuintes (pessoas físicas e jurídicas), como débitos do IPTU, Imposto Sobre Serviços (ISS) e Taxas Municipais. “O Refis ainda está em fase de aprovação na Câmara de Vereadores e tão logo seja aprovado, será mais uma facilidade para que o contribuinte possa negociar a regularização do seu IPTU além de outros impostos. Foram estudadas todas as possibilidades de facilitar a regularização das pessoas em situação de inadimplência, assim todos ganham, tanto a administração municipal como a nossa população”, disse Xavier Araújo, chefe do setor de tributos da PMO.

A arrecadação do imposto municipal é importante para investimentos próprios na área de saúde pública, iluminação, limpeza, obras de urbanismo e toda a parte de infraestrutura. Quanto maior a arrecadação, maiores serão os benefícios para a população.

ATENDIMENTO: Caso o carnê ainda não tenha chegado a casa do contribuinte, ou o documento tenha sido entregue em endereço errado, ou ainda com informações incorretas, o setor de tributos da prefeitura está realizando atendimento especial para facilitar a solução de eventuais problemas. Os atendimentos são realizados de 8h às 13h no prédio da prefeitura de Óbidos, localizado na rua Deputado Raimundo Chaves, 338, no centro da cidade.

EVENTO MARCA O ANIVERSÁRIO DE 195 ANOS DA ESCOLA JOSÉ VERÍSSIMO

O educandário foi a primeira escola pública de Óbidos. Comunidade escolar reuniu para celebrar a data com uma vasta programação.

A semana iniciou de forma diferente para os alunos, professores e demais funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental José Veríssimo, localizada no centro de Óbidos, oeste do Pará. A segunda-feira (10) foi dedicada ao evento que marcou o aniversário de 195 anos de existência do educandário.

Segundo os registros históricos, a escola foi a primeira instituição de ensino pública criada em 1822 no município obidense, com o nome de Grupo Escolar de Óbidos. Durante 129 anos funcionou sem prédio próprio. Entre as várias mudanças de endereço a escola passou pelo prédio onde hoje é a sede da Diocese de Óbidos.

Em 8 de abril de 1952 foi inaugurado o prédio onde atualmente funciona a escola, construído com recursos próprios do município, oportunidade em que foi batizado de Grupo Escolar José Veríssimo, em homenagem ao ilustre obidense José Veríssimo Dias de Matos, escritor, jornalista, professor, historiador, novelista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras.

Com o objetivo de conscientizar a toda comunidade escolar do importante papel do educandário ao longo dos tempos, a direção da escola em conjunto com a coordenação pedagógica, conselho escolar, professores funcionários e alunos, realizou uma diversificada programação para celebrar a data histórica.

O evento iniciou com o abraço simbólico do prédio da escola. Em seguida os alunos realizaram uma série de apresentações que narraram a história de José Veríssimo, além de integrar os trabalhos da exposição do Circuito de Amostra e Atividades desenvolvidas ao longo dos anos com os alunos. “É um momento muito importante em que não podemos deixar de ressaltar a grande figura de nosso patrono José Veríssimo, além de ser a oportunidade de socializarmos com os pais dos alunos e a comunidade em geral, os trabalhos que são desenvolvidos aqui. Por isso estamos fazendo esta grande festa que é merecida pela importância da instituição José Veríssimo para Óbidos”, disse a diretora do educandário, Albina Viana de Miranda.

A professora aposentada Madilte Bello, que dedicou 35 anos da sua vida profissional à escola, fez questão de participar do evento, que segundo ela, é fundamental para manter vivo o legado e a história da do educandário para as novas gerações. “Quando eu vejo as crianças envolvidas nas apresentações a nossa esperança cresce cada vez mais. As crianças do ensino fundamental que estão iniciando a sua carreira escolar já estão tendo a oportunidade de aprender sobre a história da escola, ou seja, há uma preocupação para se passar o legado que aqui foi construído. Isso é muito gratificante”, afirmou.

A pequena aluna Yasmim Santos, estava empolgada com as diversas apresentações realizadas ao longo da manhã, para a aluna do fundamental menor, a festa estava muito bonita. “É uma coisa de muita felicidade, mais um ano de aniversário da nossa escola e devemos comemorar com muita felicidade amor e carinho a nossa escola querida”, falou.

A programação encerrou no final da manhã de segunda-feira com o canto de parabéns que foi acompanhado por toda a comunidade escolar que participou do evento.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO