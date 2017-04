Ruas de grande fluxo recebem recuperação asfáltica em Santarém

Prefeitura recuperou 101 trechos totalizando 57 km em 100 dias de governo.

Apesar das fortes chuvas que caíram sobre o município no início deste ano, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) já realizou a recuperação asfáltica de 101 trechos de ruas totalizando 56 km e recolheu 1.600 toneladas de entulhos em vários bairros.

O trabalho de recuperação asfáltica iniciou em fevereiro. Somente no mês de março foram utilizadas 989 toneladas de massa asfáltica para a recomposição das vias. Na primeira semana do mês de abril as equipes de pavimentação utilizaram 475 toneladas.

Segundo o setor de Terraplanagem e Pavimentação, somente na Avenida Fernando Guilhon foram recuperados 7,2 km com a utilização de 459 toneladas de massa asfáltica, incluindo a rua João XXIII.

Para atender o máximo de locais no menor tempo possível, a Seminfra ampliou a equipe. A secretaria contava com uma equipe para todo o município e nesta nova gestão, fez uma redistribuição e passou a contar com três equipes trabalhando simultaneamente em pontos diferentes.

De acordo com o titular da Seminfra, Daniel Simões, em 100 dias foram executadas 158 ordens de serviços, que contemplam: manutenção de vias, manutenção de obras civis e limpeza. “As equipes da secretaria estão nas ruas da cidade com recuperação asfáltica, limpeza, manutenção e fiscalização. A prefeitura também está retomando as obras do contrato do Pró-Transporte, que são financiadas pela Caixa Econômica Federal. Com isso o governo fará o pagamento da empresa e depois de 20 dias (após o pagamento) as obras serão retomadas em 13 vias do município”, destacou.

AÇÕES DE LIMPEZA DA PREFEITURA RESULTAM NO RECOLHIMENTO DE 1.838 TONELADAS DE ENTULHOS

As primeiras ações de limpeza realizadas pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), resultaram no recolhimento de 1.600 toneladas de entulhos, o equivalente a 640 carradas de materiais. Além deste total, por meio do Projeto Cidade Limpa (iniciado em março) foi elaborada uma programação para atender os bairros periféricos. Dentro do projeto, já foram recolhidas 238 toneladas de materiais, totalizando um recolhimento de 1.838 toneladas de entulhos até o dia 10 de abril.

ENTULHOS RECOLHIDOS NO PROJETO CIDADE LIMPA

Bairro São José Operário: 48 toneladas de entulho; Bairro do Amparo: 150 toneladas de entulho; Bairro da Floresta: 40 toneladas de entulho; Bairro do Diamantino: o bairro ainda está recebendo a equipe de limpeza; Bairro da Liberdade: o bairro ainda está recebendo a equipe de limpeza.

O secretário de Infraestrutura Daniel Simões explicou que o Projeto Cidade Limpa tem o objetivo de melhorar o sistema de limpeza urbana, além de trabalhar a manutenção de pontos críticos da cidade. “O governo municipal tem o compromisso de priorizar os bairros da periferia. O Projeto Cidade Limpa contempla a cada semana um bairro para a ação de limpeza e conta com o apoio das associações de moradores”, explicou.

Nesta quarta-feira (12), a equipe da Seminfra estará no Bairro Mapiri.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ailanda Tavares/Seminfra-PMS