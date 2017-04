Semdes implanta Serviço de Convivência e Fortalecimento itinerante no bairro Perpétuo Socorro

Projeto beneficiará aproximadamente 100 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos.

Crianças e adolescentes do bairro Perpétuo Socorro, área periférica da cidade de Óbidos, oeste do Pará, serão assistidos a partir de agora pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Construindo Uma Nova História”. O projeto foi lançado oficialmente na manhã desta terça-feira (11), durante evento realizado na área em que as atividades serão desenvolvidas.

O evento de lançamento contou com a presença da secretária de desenvolvimento social, Izalina Silva; do vice-prefeito, Isomar Barros, dos servidores que atuarão no projeto e representantes da comunidade.

O projeto itinerante ligado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), é um serviço socioassistencial e socioeducativo, que presta apoio efetivo aos usuários e suas famílias, através da inclusão em programas de transferência de renda e na rede de serviços para acessar os direitos básicos de cidadania.

O público alvo que está localizado em uma área considerada de extrema vulnerabilidade, participará de atividades duas vezes por semana. Cerca de 100 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos terão acompanhamento psicossocial e receberão formação, por meio de diversas oficinas, além de participar de aulas de educação física e de outras atividades que serão facilitadas por auxiliares sociais, profissionais treinados para atuar no projeto. “Com a implantação do serviço nessa área da cidade possibilita o acompanhamento não só dessas crianças que já foram selecionadas para participar das atividades, mas também, dos pais desses usuários. O foco é fortalecer o laço familiar desse público alvo, que em sua maioria está quebrado por diversos fatores”, explicou a secretária de desenvolvimento social, Izalina Silva.

O vice-prefeito, Isomar Barros, destacou a importância do projeto, que possibilitará a formação de futuros profissionais e de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. “Esta é uma área da cidade carente de muitos serviços e hoje podemos ver a alegria das famílias em receber a notícia da implantação desse projeto aqui e seus benefícios. Essa iniciativa permite que essas crianças sejam no futuro profissionais de destaque e pessoas consciente de seu papel em nossa sociedade”, afirmou.

A dona de casa Maria das Graças, comemorou a vinda do projeto para o bairro, ela diz que as atividades serão importantes na formação de seu neto de 9 anos, que se encaixou no perfil do público alvo e já está inscrito no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos itinerante. “A gente é muito carente dessas coisas aqui, graças a Deus que olharam pra nossas crianças, pro nosso povo do bairro Perpétuo Socorro. Tomara que abra mais vagas, tem muita gente que quer inscrever os seus filhos”, disse.

Os atendimentos serão realizados as terças e quintas em dois turnos, dividindo turmas de 50 usuários cada. O projeto inicia suas atividades normais já na próxima semana.

Fonte: RG 15/O Impacto e Acom/PMO