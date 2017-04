No município de Alenquer, oeste do Pará, por volta de 5h, a Polícia Militar foi acionada por populares que localizaram o corpo de um homem na Travessa Joaquim, bairro Nova Esperança. De acordo com informações, a vítima identificada como José Pimentel Soares, 23 anos, que era gari, foi encontrado com algumas perfurações no abdômen e membros inferiores e superiores, golpes de arma branca.

RG 15 / O Impacto com informações de DJ Tonelada