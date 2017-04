Bocão Ed. 1141

ASSUMAM A CULPA

No tempo do prefeito Alexandre Von os secretários eram amarrados, não tinham condições de produzir. No governo Nélio ele deixa os secretários produzirem e assumirem suas responsabilidades pelos erros e vitórias. Portanto, o Prefeito Nélio não pode ser responsável pelos erros dos seus secretários. Eles possuem liberdade para desenvolver seus trabalhos e se não produzirem, que assumam seus erros.

ASSUMAM A CULPA 2

Os partidos que apoiaram o Prefeito Nélio devem ajudar e não complicar. Fiquei sabendo que alguns secretários indicados pelos seus partidos, estão enchendo suas secretarias com cabos eleitorais e por pessoas que ajudaram o político em campanha. Pelo que tomei conhecimento, o Prefeito não está sabendo do inchaço nessas secretarias.

ASSUMAM A CULPA 3

Sugiro ao Prefeito pedir das secretarias uma relação para saber os nomes e quantidade de pessoas que estão ganhando sem trabalhar ou ficam andando de um lado para outro. Os partidos foram para somar e ajudar Santarém. E pelo que estamos percebendo, esses partidos, estão se aproveitando do dinheiro público para prejudicar o prefeito Nélio.

ASSUMAM A CULPA 4

Nélio vai esperar 180 dias por um plano de ação desses partidos, para saber qual a participação dos secretários para o desenvolvimento de Santarém. Caso os secretários não demonstrem qualidade técnica e que estão ali apenas para ganhar salário, sem competência técnica, Nélio para exigir do partido que troque ou vai demitir e indicar pessoas técnicas que queiram trabalhar por Santarém. E caso os partidos reajam, Nélio vai ser obrigado a relatar o motivo da saída de cada Secretário.

SEFA EM ALTA

Minha coluna sempre questionou as administrações da SEFA, porém, chegou o momento de elogiar. Restou asseverado que é dever da Administração Pública, pelo poder hierárquico e disciplinar, fiscalizar a execução dos serviços que lhe são afetos e, quando for o caso, também enaltecer os atos funcionais que, por sua relevância para a Instituição e para a coletividade, mereçam reconhecimento geral. Não podemos deixar de reconhecer a eficiência do trabalho realizado pela Coordenadora Nadma Braga.

SEFA EM ALTA 2

O Secretário da Fazenda deve registrar o elogio na ficha funcional da servidora Nadma, para todos os efeitos legais, em razão da extraordinária dedicação havida no cumprimento do dever. Após assumir a SEFA em Santarém, a Coordenadora Nadma Braga, deu nova visão de administração. Celeridade, sem perseguição, resolve os problemas com eficiência, atende os contribuintes com educação e respeito.

SEFA EM ALTA 3

Nadma é célere e com criteriosa atuação despacha sem humilhar o contribuinte, exercendo-as com muita dedicação, zelo, qualidade e eficiência, demonstrando profundo comprometimento com os serviços prestados pela SEFA. Tendo em vista a competência, a presteza, o compromisso, o desvelo e o elevado espírito público, no tocante aos esforços para valorizar o servidor e o contribuinte, a Coordenadora Nadma merece os elogios, já que vem contribuindo para a valorização do Órgão. Ela foi uma das poucas que cumpriu a meta sem perseguir o contribuinte.

SINDICATO

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, é contra a cobrança do imposto sindical compulsório que é um desconto de um dia de trabalho por ano, independentemente ou não do trabalhador ser filiado a uma entidade de classe. Esse imposto não deve ser obrigatório. O Brasil é recordista mundial de sindicatos, possui 11.050 conforme o Ministério do Trabalho. A “indústria sindical” recebeu R$ 3,5 bilhões em 2016, o que não foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) porque o artigo que previa a verificação pelo TCU, foi vetado.

ABUSO DO SHOPPING

A direção do Shopping Rio Tapajós está se apropriando dos imóveis dos empresários que deixam o prédio por falta de condições. O abuso é grande, já que não pode condicionar aluguel atrasado retendo máquinas e equipamentos do ativo imobilizado das empresas. Os empresários devem entrar na justiça para rever essa situação. A direção usa a força para se apropriar dos bens, tendo meios legais para proceder. Os prejudicados devem ingressar na justiça e pedir indenização pelo constrangimento e ilegalidade no procedimento.

DETRAN

Recebi um email de um usuário do DETRAN e passo a reproduzir: – Amigo, fui resolver a legalização da moto da empresa no DETRAN, e tive que enfrentar uma verdadeira maratona desde ontem. Vou sintetizar para você, e você decide se usa no Bocão: Fui fazer o licenciamento de uma moto triciclo, de propriedade da minha empresa, no órgão público do DETRAN nessa segunda-feira, e minha primeira parada foi no setor de documentos de veículos, para tirar a taxa de pagamento do licenciamento, que a meu ver, foi de uma agilidade sem tamanho.

DETRAN 2

Amigo, fiquei logo contente, pensando que o órgão tinha evoluído, e ganho celeridade e eficiência, tanto no serviço, quanto na expedição da taxa. Ledo engano, os próximos estágios foram de provações e muita paciência. Depois de dezenas de cópias de TODOS os documentos (duas de cada, e para cada setor), me tomando toda a manhã da segunda-feira, e mesmo assim, sem terminar minha peregrinação, fui informado que o órgão encerraria suas atividades ao “MEIO DIA”, já pensou? Meio expediente!

DETRAN 3

Ainda dizem que não existe paraíso no funcionalismo público? O DETRAN está aí para provar o contrário! Mesmo assim, aos trancos e barrancos, muita discussão e contestação, consegui completar metade da maratona, ficando feliz, pois apesar de chegar quase uma hora da tarde em casa, faltará apenas mais dois documentos (e claro, duas cópias de cada), e a assinatura do gerente para terminar esse tormento.

DETRAN 4

Ledo engano novamente! Meu atendimento estava marcado para as oito e meia da manhã de terça, cheguei em ponto, e fui logo entregando os documentos que faltavam, e parti para pegar a tal “assinatura de um chefe de um setor. Logo pensei, não deve haver dificuldades nisso, mas, me enganei novamente, logo que adentrei na sala desse chefe (lotada por sinal), em que todos já esperavam o dito cujo, que não havia dado às caras por lá até o momento, resolvi então, esperar também na fila.

DETRAN 5

Deu nove, dez, dez e meia (não havia cadeira para todos, e nem copo para beber água) e nada do tal chefe que nem atendia o telefone, quando solicitado pela sua secretária. Chegando então quase onze horas, para terminar seu expediente ao meio dia, num total desrespeito com o contribuinte, que paga seus impostos, e as taxas obrigatórias para ser bem atendido, com celeridade e eficiência, o que não acontece naquele órgão.

DETRAN 6

O órgão é o segundo em arrecadação no estado, perdendo apenas para a SEFA, mas que, é o primeiro em incompetência, e desrespeito com o cidadão, pois, se ele é o único responsável por assinar documentos de grande importância do órgão, ele deveria estar no seu local de trabalho, ou no mínimo, nomear outra pessoa para responder por ele no caso de sua ausência. Enquanto serviços básicos como este, estiverem nas mãos de órgãos públicos, e sendo geridos por indicações políticas, que são usadas como moeda de troca de partidos, haverá burocracia, ineficiência e desrespeito com o usuário. E infelizmente, isso está longe de acabar! Meu amigo, não identifique meu nome, para evitar perseguição. Sei que essa estrutura administrativa não é de hoje, já vem há muito tempo, porém, pode ser modificada.