Cúpula da segurança pública do Estado reúne em Itaituba

Delegado Geral Rilmar Firmino com o prefeito Valmir Climaco, na Audiência Pública.

A grande onda de violência que assola o município de Itaituba e toda região, fez com que as instituições ligadas à segurança pública do estado do Pará reunissem nesta quarta-feira, no Município.

Uma Audiência Pública está sendo realizada no auditório da Igreja Sant”Ana, para tratar sobre o assunto em tela. Diversos órgãos do Estado estão presentes, juntamente com as entidades civis. A reunião conta com a presença do Secretário de Segurança Pública do Estado, General Jansen Janot ; Comandante Geral da Policia Militar, Coronel Roberto Campos, representante do Corpo de Bombeiros, Exército; Delegado Geral, Rilmar Firmino; prefeito de Itaituba, Valmir Climaco; deputado estadual Hilton Aguiar; Bispo de Itaituba, Wilmar Santin; vereadores e imprensa.

Os temas mais debatidos na reunião são Segurança no trânsito, segurança na via pública, segurança no interior e segurança na região. A reunião não tem hora para acabar.

Fonte: RG 15/O Impacto