FIT/UNAMA promove a 27° Semana de Enfermagem

Evento abordará o tema “Inovações e boas práticas: Compromisso do profissional de enfermagem com a sociedade”

Há 27 anos, o curso de Enfermagem da FIT/UNAMA realiza, no município de Santarém, um evento voltado para estudantes e profissionais da área da saúde: Semana da Enfermagem. Neste ano, ela acontecerá de 10 a 13 de maio e destaca o tema “Inovações e boas práticas: Compromisso do profissional de enfermagem com a sociedade”. O ciclo de palestras acontece no auditório central da faculdade.

O evento baseia-se na promoção de oportunidades para qualificação dos docentes, discentes e profissionais da área. Serão abordadas temáticas e atividades que reforcem o enriquecimento e conhecimento técnico-científico dos acadêmicos de Enfermagem.

Segundo o coordenador Elzo Vieira, esse encontro proporcionará oportunidades de qualificações para os enfermeiros do município e região, além de auxiliar na construção acadêmica dos estudantes. “O compromisso com esse projeto pedagógico do curso é de ofertar aos graduandos e também aos profissionais que já atuam na área um desenvolvimento pessoal e profissional, garantindo a saúde e bem-estar da sociedade”, comenta.

A palestra de abertura será ministrada pelo professor de Enfermagem Apolonio Alves, da UNINASSAU Recife. Ele irá manter um diálogo com os participantes sobre segurança do paciente, a partir das 19h30 do primeiro dia. Durante a programação, estão previstas diversas atividades como apresentação de trabalhos científicos, minicursos, mesa redonda e uma gincana na quadra de esporte da unidade.

As inscrições estão sendo realizadas na coordenação do curso de Enfermagem, localizada no Bloco A e no endereço eletrônico extensao.unama.br. Outras informações podem ser obtidas no endereço Rua Rosa Vermelha, número 335, no Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota