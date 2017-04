SETE CONSTRUTORA EIRELI LTDA-ME, CNPJ nº 12.659.885/0001-14, sito à Rua C – 04, Lote 33 – S/Nº, Bairro Jardim América, em Itaituba – Pará, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Produção de Itaituba, Licença de Operação (LO) nº 053/2017, com validade até 12/04/2018, para a atividade de Construtora – Escritório, no endereço acima qualificado.

