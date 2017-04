Mulher de 65 anos morre dentro de caixa d’água no bairro Mapiri

De acordo com informações, vizinhos de Maria da Conceição Campos Ferreira, acionaram a Polícia quando perceberam que a mulher de 65 anos, que estava dentro de uma caixa d’água, provavelmente estava sem vida. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11), na residência da idosa, localizada na Rua Riachuelo, bairro do Mapiri.

Familiares registraram o caso na 16ª Seccional de Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do ocorrido. A equipe do CPC Renato Chaves realizou a remoção do corpo, e realizará o exame necroscópico para identificar a causa real da morte da idosa.

RG 15 / O Impacto