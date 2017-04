Nota de esclarecimento – Produtos Paulista

A GSA, responsável pela marca Produtos Paulista, tomou todas as medidas necessárias para apurar com rigor os fatos que provocaram a interdição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do lote 10914 do amendoim vermelho.

A GSA esclarece que, conforme determina a legislação sobre recebimento de amendoim, o mesmo foi enviado para análise em laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e os laudos comprovam que não foi detectado aflatoxina dos tipos B1, B2, G1 e G2. Após a emissão de certificado de análise pelo laboratório credenciado junto ao MAPA, o amendoim foi embalado, atendendo integralmente a legislação.

A Anvisa identificou o problema de aflatoxina em uma amostra de amendoim vermelho que venceria no dia 1º de maio de 2017 encontrado com um cliente da GSA. Mesmo tendo feito todas as análises rotineiras exigidas pelas autoridades, a GSA empenhou todo o esforço possível para recolher o lote em questão, evitando a sua comercialização.

Dessa forma, a GSA reforça o compromisso com a qualidade de todas as suas marcas e continuará investindo para garantir produtos que atendam os padrões exigidos pela legislação, oferecendo aos clientes alimentos seguros e com preço justo.

Assessoria de imprensa GSA

62 99978-2910

MAC EDITORA E JORNALISMO