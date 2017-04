Prefeitura realiza Feira da Páscoa em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo realizará de sexta-feira (14) a domingo (16), na Praça do Pescador, a Feira da Páscoa. O evento será no horário de 18h às 22h. Além de uma opção para o consumidor, a feira é uma alternativa de geração de renda aos artesãos.

A Feira da Páscoa de Santarém contará com a venda e exposição de produtos artesanais como ovos de páscoa, trufas, coelhinhos de chocolates, artesanato e artigos para decoração. A programação acontecerá em três espaços: Terminal Fluvial Turístico–TFT, Centro da Praça do Pescador e o estacionamento da Praça que terá uma decoração para que os frequentadores do evento, se sintam em um ambiente festivo, em clima de alegria e esperança, sentimentos pertinentes à Páscoa.

A Feira terá atrações culturais como danças, capoeira, musicais e apresentação de pipas gigantes com motivos de páscoa, além de espaços, como toca do coelho, casinha da páscoa e painel de coelho da páscoa para fotos.

A Feira da Páscoa terá a seguinte programação:

14/04 – Sexta-Feira – Abertura da Feira da Páscoa

18h – Abertura da Feira da Páscoa para visitação dos estandes de exposição e comercialização dos produtos de páscoa no estacionamento da Praça do Pescador

– Exposição e venda de artesanato no centro da Praça do Pescador e Terminal Fluvial Turístico – TFT

20h – Abertura Oficial da Feira

20h10 – Apresentação da Orquestra Sinfônica Maestro Wilson Fonseca

22h – Encerramento

15/04 – Sábado

18h – Abertura da Feira da Páscoa para visitação dos estandes de exposição e comercialização dos produtos de páscoa no estacionamento da Praça do Pescador;

– Exposição e venda de artesanato no centro da Praça do Pescador e Terminal Fluvial Turístico – TFT

19h– Apresentação de Capoeira Mirim

20h– Apresentação de Carimbó

22h- Encerramento

16/04 – Domingo – Encerramento da Feira da Páscoa

18h– Abertura da Feira da Páscoa para visitação dos estandes de exposição e comercialização dos produtos de páscoa no estacionamento da Praça do Pescador;

– Exposição e venda de artesanato no centro da Praça do Pescador e Terminal Fluvial Turístico – TFT;

18h10 – Apresentação de Show de Pipas, da Associação de Pipas Esportivas de Santarém na Balsa do Terminal Fluvial Turístico;

19h– Apresentação do Vida Ativa de Páscoa;

20h– Apresentação Filarmônica municipal Jose Agostinho da Fonseca;

22h– Encerramento.

A programação é uma ação integrada com as secretarias da Prefeitura de Santarém (Seminfra, Semc, Semsa, Núcleo de Esporte e Lazer da SEMED, Semma).