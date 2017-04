SARGENTO DA PM É ASSASSINADO EM ANANINDEUA

O sargento da Polícia Militar Edson Wander Ramos foi baleado e morreu no início da tarde deste sábado (15) em uma feira no Icuí, em Ananindeua.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações são de que dois homens em uma motocicleta teriam efetuado pelo menos três disparos contra o policial e depois fugiram do local.

O sargento estaria a paisana no momento do crime e nem a grande movimentação no local intimidou a ação dos criminosos.

Escapou de execução no ano passado

O mesmo policial foi vítima de um atentado com as mesmas características em outubro do ano passado, na rua Jovelina Cordeiro, próximo a feira do bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Na época, o sargento foi baleado nas costas e peito por dois homens em um carro. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

O DOL entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil e aguarda mais detalhes sobre o crime.

(DOL)