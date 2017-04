Vitrine Social – Style News

** A boutique Toli recebeu convidados e clientes em meio a sofisticado e elegante Happy Hour, com mostras das tendências da moda, em uma reunião festiva. Nice (a proprietária) e Núbia Pereira (gerente) recebiam a todos com fidalguia e gentilezas, pois a Toli é uma das grandes boutiques da sociedade santarena. O registro fotográfico de Gabriel Sousa.

** Visitando a terrinha e familiares, Edinelson e Lília Neves.

** Belém é, segundo a Unesco, a Capital da Gastronomia.** Pará na Ópera: Está em exibição em Nova York, no Metropolitan Opera House, “La Traviata”, de Verdi. No elenco dessa Ópera está o tenor do Pará, Atalla Ayan.

** Documentário: “Cidades Fantasmas” será exibido no Festival “É Tudo Verdade”, em São Paulo. É um documentário que tem como cenário Fordlandia, aqui no Pará, a pequena cidade que foi construída por Henry Ford.

** Para quem gosta de se deleitar com boa música e sonoridades, ouça Arik Einstein, cantor e compositor judaico – israelense.

** Será realizado dia 12 de maio, em Belém, no Hotel Regente, o I Simpósio Paraense de Direito do Trabalho. Entre os palestrantes estará o amigo e advogado Giusepp Mendes.

** O escritório de advocacia de Clenildo Vasconcelos Jr, em Santarém, foi o vencedor do desfecho da Ação Cível Pública ajuizada pelo Sinproej, em Juruti.

** O Hospital Porto Dias, em Belém, será o primeiro hospital do Norte, a receber o programa cirurgia robótica. Já recebeu o aparelho Da Vinci Sewagional System.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Raul Loureiro, Aluisio Matos Maciel, Aluizio Jimenez Teixeira, Joaquim Neto (Altamira), Cristiana Sena, Dalila Tapajós.

Por: JORGE SERIQUE