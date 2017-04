Durante temporal, madeira do telhado de um prédio em obras atinge residências

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas pelos pedaços de madeiras e telhas que desabaram de uma construção, localizada na Rua Silvério Sirotheau, bairro Fátima, em Santarém.

De acordo com informações, ainda era madrugada de domingo (16), quando o acidente aconteceu. Os moradores relataram que no momento estava chovendo bastante e o vento forte fez com que as telhas e as peças de madeiras caíssem sobre as casas. O material atingiu pelos menos quatro residências próximas à construção, no trecho entre as Travessas Professor Carvalho e Frei Ambrósio.

Os feridos foram socorridos pela equipe do Samu, e encaminhados para o Pronto Socorro Municipal (PSM), onde após passarem por exames, encontram-se em observação pela equipe médica.

