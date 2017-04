Hospital Municipal de Santarém terá nova direção

O nome da médica Marina Chahinni está sendo bastante cotado para a direção do Hospital Municipal de Santarém. Ela deve substituir a farmacêutica Talita Cunha de Faria Liberal que entregou o cargo para concluir seu mestrado em Belém. No domingo Talita se despediu dos funcionários e disse que fica na direção do HMS até esta quarta-feira (19).

Em contato com nossa reportagem Talita Liberal informou que em virtude de seu mestrado, deve realizar experimentos na UFPA, em Belém, mais precisamente no Laboratório de Microbiologia Farmacêutica, por dois meses, tempo que a impossibilitará de atuar como diretora do HMS.

Fonte: RG 15/O Impacto