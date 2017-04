Núcleo de Empregabilidade e Carreiras realiza Programa de Formação para Líderes

O evento pretende reunir líderes de todos os cursos da FIT/UNAMA nesta terça-feira (18).

Nesta terça-feira (18), o Núcleo de Empregabilidade e Carreiras da FIT/UNAMA realizará o 3° módulo do Programa para Líderes da faculdade, cujo tema é “Comunicação e Oratória”. A atividade será ministrada a partir das 18h30, pela docente Rúbia Corrêa, no auditório II, anexo do estacionamento.

A Formação de Líderes acontece uma vez por mês na faculdade e reúne os líderes de todos os 23 cursos da unidade em Santarém. O evento visa oportunizar aos presidentes de turma informações sobre liderança, responsabilidade, iniciativa, determinação, foco nas habilidades de defender seus ideais, comunicação e boa oratória.

Para Rúbia Corrêa, é através da comunicação que as pessoas conseguem se estabelecer no convívio social. “Quem de nós não quer ser ouvido com interesse e respeito? É a comunicação que conseguimos estabelecer no meio em que vivemos que nos permite isso, logo, saber se comunicar bem é um ato social, importante e imprescindível. Melhorando nosso jeito de se comunicar adquirimos autoconhecimento, autoconfiança, liderança e inúmeras oportunidades. Daí a importância de dialogar com os acadêmicos sobre isso” ressalta a docente.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota