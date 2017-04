Prefeita Raquel Brandão garante apoio à comemoração do aniversário da Escola Tancredo Neves

Como já virou tradição, todos os anos é comemorado o aniversário da Escola Tancredo Neves com a realização da GUIETAN, gincana tradicional intersala da instituição.

Neste ano, o evento contará com apoio total da Prefeitura Municipal de Placas. Além disso, a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Secretaria de saúde, Polícia Militar e Conselho Tutelar, também externaram apoio ao evento.

A comissão de organização do evento se reuniu, hoje, com a Prefeita Raquel Brandão, representantes de órgãos públicos e com coordenadores da instituição, para ajustarem detalhes e prepararem uma programação recheada de surpresas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMP