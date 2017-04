Seminfra revoga processo seletivo simplificado

Secretário Daniel Simões diz que governo está elaborando novo cronograma.

A Prefeitura da Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), revogou o Processo Seletivo Simplificado, visando garantir a lisura e transparência do Processo nº 2017/002/2017 (Chamada Pública nº 001/2017-Processo Simplificado), para contratação de temporários.

Todos os candidatos inscritos devem comparecer no período de 24/04/17 a 04/05/17 no prédio do Projeto PAC Social, situado na Av. Cuiabá, 661, bairro Liberdade, para a devolução da documentação apresentada no ato da inscrição.

O governo municipal está elaborando novo cronograma e novo prazo para as inscrições que serão divulgados no site da Prefeitura de Santarém no prazo de 10 dias.

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL RECEBEM MANUTENÇÃO

Ao longo de toda essa semana, escolas das regiões de rios e planalto, da rede municipal de Santarém, recebem manutenção em seus computadores. O trabalho será realizado por técnicos do Núcleo Tecnológico Municipal (NTM).

De acordo com informações da professora Dircelina Tavares da Silva, coordenadora do NTM, na manhã desta segunda-feira (17), uma equipe seguiu para a comunidade Jacamim, na região da PA-30 (Santarém Curuá-Una) para realizar manutenção de computadores da Escola Municipal Rosilda Wanghon.

Parte dos técnicos está na comunidade Murumuru, também da região da Santarém-Curuá-Una, para manutenção do laboratório de informática da Escola Afro-Amazônida e formação de professores para tornar as aulas no Labin, mais atrativas e dinâmicas.

Na cidade, os técnicos do NTM trabalham na manutenção de computadores que foram encaminhados pelas escolas à sede do Núcleo que funciona na Escola do Parque.

